https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/anadolu-ajansi-duyurdu-kayip-narinin-amcasi-gozaltina-alindi-1087486221.html

Anadolu Ajansı duyurdu: Kayıp Narin'in amcası gözaltına alındı

Anadolu Ajansı duyurdu: Kayıp Narin'in amcası gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Anadolu Ajansı Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, küçük kızın amcasının gözaltına alındığını... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T13:21+0300

2024-08-31T13:21+0300

2024-08-31T14:10+0300

türkiye

amca

anadolu ajansı

anadolu ajansı (aa)

narin güran

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Tavşantepe köyü muhtarı ve Narin Güran'ın amcası olan S.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteoroloji-ve-akomdan-son-dakika-uyarisi-17-il-icin-alarm-verildi-istanbulda-1-hafta-boyunca-1087485528.html

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