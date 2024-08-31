https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/anadolu-ajansi-duyurdu-kayip-narinin-amcasi-gozaltina-alindi-1087486221.html
Anadolu Ajansı duyurdu: Kayıp Narin'in amcası gözaltına alındı
Anadolu Ajansı duyurdu: Kayıp Narin'in amcası gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Anadolu Ajansı Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, küçük kızın amcasının gözaltına alındığını... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T13:21+0300
2024-08-31T13:21+0300
2024-08-31T14:10+0300
türkiye
amca
anadolu ajansı
anadolu ajansı (aa)
narin güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:249:986:804_1920x0_80_0_0_553512bf0462cf24ede299b0dc90b2dc.jpg
Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Tavşantepe köyü muhtarı ve Narin Güran'ın amcası olan S.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/meteoroloji-ve-akomdan-son-dakika-uyarisi-17-il-icin-alarm-verildi-istanbulda-1-hafta-boyunca-1087485528.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087392891_0:156:986:896_1920x0_80_0_0_5680aa1820c46a98aa241262f5d58d2b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narin nerede, narin son dakika, kayıp kız, narin bulundu mu, narin güran, narin güran bulundu mu, narin bulundu mu son dakika, narin son durum, narin öldü mü, narin ölü mü bulundu
narin nerede, narin son dakika, kayıp kız, narin bulundu mu, narin güran, narin güran bulundu mu, narin bulundu mu son dakika, narin son durum, narin öldü mü, narin ölü mü bulundu
Anadolu Ajansı duyurdu: Kayıp Narin'in amcası gözaltına alındı
13:21 31.08.2024 (güncellendi: 14:10 31.08.2024)
Anadolu Ajansı Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, küçük kızın amcasının gözaltına alındığını duyurdu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran için başlatılan soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan
bu yana kayıp
olan Narin Güran
ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Tavşantepe köyü muhtarı
ve Narin Güran
'ın amcası olan S.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.