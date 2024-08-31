https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/11-gundur-haber-alinamayan-narinin-babasi-konustu-bu-karalama-niye-1087489521.html
11 gündür haber alınamayan Narin'in babası konuştu: 'Bu karalama niye?
11 gündür haber alınamayan Narin'in babası konuştu: 'Bu karalama niye?
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili yaptığı açıklamada, kendilerini yalnızca ifade için bizi... 31.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-31T16:27+0300
2024-08-31T16:27+0300
2024-08-31T16:27+0300
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Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 11 gündür haber alınamayan, güvenlik birimlerinin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası açıklama yaptı.Baba Arif Güran söz konusu yaşananların gözaltı değil, sadece ifade için çağrılma olduğunu söyledi.Açıklamasında, “Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran, “Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti” dedi.Baba Güran açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/haluk-leventten-narin-aciklamasi-ahbaplar-arastirdi-1087393063.html
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11 gündür haber alınamayan Narin'in babası konuştu: 'Bu karalama niye?
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili yaptığı açıklamada, kendilerini yalnızca ifade için bizi çağırdıklarını belirterek yapılan karalamalara ilişkin açıklama yaptı.
Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 11 gündür haber alınamayan, güvenlik birimlerinin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği 8 yaşındaki Narin Güran
’ın babası açıklama yaptı
.
Baba Arif Güran söz konusu yaşananların gözaltı değil, sadece ifade için çağrılma olduğunu söyledi.
Açıklamasında, “Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran, “Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti” dedi.
Baba Güran açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:
Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi? Biz de sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey. Perişan olduk. Bir de bu tür haberleri görünce. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor.