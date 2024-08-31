https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/11-gundur-haber-alinamayan-narinin-babasi-konustu-bu-karalama-niye-1087489521.html

11 gündür haber alınamayan Narin'in babası konuştu: 'Bu karalama niye?

11 gündür haber alınamayan Narin'in babası konuştu: 'Bu karalama niye?

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili yaptığı açıklamada, kendilerini yalnızca ifade için bizi... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T16:27+0300

2024-08-31T16:27+0300

2024-08-31T16:27+0300

türkiye

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güvenlik güçleri

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Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 11 gündür haber alınamayan, güvenlik birimlerinin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası açıklama yaptı.Baba Arif Güran söz konusu yaşananların gözaltı değil, sadece ifade için çağrılma olduğunu söyledi.Açıklamasında, “Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran, “Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti” dedi.Baba Güran açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/haluk-leventten-narin-aciklamasi-ahbaplar-arastirdi-1087393063.html

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