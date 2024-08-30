https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/israil-ordusu-bati-serianin-tulkerim-kentinden-cekildi-1087437526.html

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, 48 saat süren baskınların ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

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İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına yönelik , 2002'deki 'II. İntifada' döneminden bu yana en yoğun ve kapsamlı 'Yaz Kampları' adlı saldırısını başlattığını açıklamıştı.Görgü tanıkları tarafından, 48 saatlik süre boyunca buldozerlerle anayolları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini tahrip ettiği ifade edilen İsrail güçlerinin, elektrik direklerini söktüğü, evleri yıktığı ve araçları kullanılmaz hale getirdiği vurgulandı.Alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, arkasında 5 ölü, çok sayıda yaralı ve alt yapıda büyük bir tahribat bıraktıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi.

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