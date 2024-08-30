https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/israil-ordusu-bati-serianin-tulkerim-kentinden-cekildi-1087437526.html
İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi
İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, 48 saat süren baskınların ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T00:57+0300
2024-08-30T00:57+0300
2024-08-30T00:57+0300
dünya
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
filistin
batı şeria
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/16/1067393222_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_40ba7ef185dcb8aa0c551d8580e4d6e5.jpg
İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına yönelik , 2002'deki 'II. İntifada' döneminden bu yana en yoğun ve kapsamlı 'Yaz Kampları' adlı saldırısını başlattığını açıklamıştı.Görgü tanıkları tarafından, 48 saatlik süre boyunca buldozerlerle anayolları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini tahrip ettiği ifade edilen İsrail güçlerinin, elektrik direklerini söktüğü, evleri yıktığı ve araçları kullanılmaz hale getirdiği vurgulandı.Alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, arkasında 5 ölü, çok sayıda yaralı ve alt yapıda büyük bir tahribat bıraktıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/mahmud-abbas-suudi-arabistan-ziyaretini-yarida-kesip-filistine-geri-donecek-1087382370.html
israil
filistin
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/16/1067393222_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3ebc9edda5733b563c7d89d65bd8ddf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, batı şeria
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, batı şeria
İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi
İsrail ordusu, 48 saat süren baskınların ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi.
İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına yönelik , 2002'deki 'II. İntifada' döneminden bu yana en yoğun ve kapsamlı 'Yaz Kampları' adlı saldırısını başlattığını açıklamıştı.
Görgü tanıkları tarafından, 48 saatlik süre boyunca buldozerlerle anayolları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini tahrip ettiği ifade edilen İsrail güçlerinin, elektrik direklerini söktüğü, evleri yıktığı ve araçları kullanılmaz hale getirdiği vurgulandı.
Alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, arkasında 5 ölü, çok sayıda yaralı ve alt yapıda büyük bir tahribat bıraktıktan sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi.