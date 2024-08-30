İsrail: Hamas'ın Cenin sorumlusu Hazim öldürüldü

İsrail ordusu (IDF), Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.



Batı Şeria'nın kuzeyinde bir aracın vurulduğunu belirten IDF, 3 kişinin öldüğü saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerden birinin Hamas'ın Cenin'deki sorumlusu Visam Hazim olduğunu kaydetti.



IDF, saldırının İsrail Hava Kuvvetleri'nden alınan istihbarat verileriyle gerçekleştirildiğini bildirdi.



Yerel kaynaklar da, Zebabide köyünde bir araç içindeki Filistinliler ile bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri arasında çatışma yaşandığını geçti.



Haberlerde, çatışmanın ve İsrail ordusunun düzenlediği İHA saldırısı sonucunda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin içinde bulunduğu aracın yandığı ifade edildi.



İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı 'Yaz Kampları' adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.



Tubas kentine bağlı Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.



Bölgenin altyapısında ağır hasara yol açan saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.