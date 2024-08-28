https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/siber-saldiri-alman-sirketlerini-267-milyon-euro-zarara-soktu-1087381618.html

Siber saldırılar Alman şirketlerini 267 milyon euro zarara soktu

Siber saldırılar Alman şirketlerini 267 milyon euro zarara soktu

Sputnik Türkiye

Almanya'da her üç şirketten ikisi yakın zamanda siber saldırı, veri hırsızlığı, casusluk ve ya sabotajdan etkilendiği açıklandı.Yapılan ankette bu durumun, son... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T16:42+0300

2024-08-28T16:42+0300

2024-08-28T16:44+0300

dünya

almanya

berlin

siber saldırı

şirket

sinan selen

anayasayı koruma teşkilatı

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Almanya'da bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerini kapsayacak şekilde bin şirket üzerinde 'siber saldırı' anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre Alman şirketlerine yönelik yapılan siber saldırılar nedeniyle son 12 ay içinde yaklaşık 267 milyar euroluk zarara yol açtığı bildirildi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında artmış durumda.Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan açıklamada, siber tehditlerin Alman ekonomisini kötü etkilediğini, şirketlerin bir an önce koruyucu önlemler alması gerektiği duyuruldu.Anket sonuçlarına göre, Alman şirketlerin yüzde 81'inin yakın zamanda veri hırsızlığı, casusluk veya sabotajdan etkilendiğini, bu oranın 2023'te yüzde 72 olduğu belirtildi.Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Sinan Selen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/fbi-trumpin-secim-karargahina-yonelik-iran-merkezli-siber-saldiri-olasiligini-arastiriyor-1086774904.html

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almanya, berlin, siber saldırı, şirket, sinan selen, anayasayı koruma teşkilatı