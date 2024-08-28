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Siber saldırılar Alman şirketlerini 267 milyon euro zarara soktu
Siber saldırılar Alman şirketlerini 267 milyon euro zarara soktu
Sputnik Türkiye
Almanya'da her üç şirketten ikisi yakın zamanda siber saldırı, veri hırsızlığı, casusluk ve ya sabotajdan etkilendiği açıklandı.Yapılan ankette bu durumun, son... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T16:42+0300
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Almanya'da bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerini kapsayacak şekilde bin şirket üzerinde 'siber saldırı' anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre Alman şirketlerine yönelik yapılan siber saldırılar nedeniyle son 12 ay içinde yaklaşık 267 milyar euroluk zarara yol açtığı bildirildi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında artmış durumda.Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan açıklamada, siber tehditlerin Alman ekonomisini kötü etkilediğini, şirketlerin bir an önce koruyucu önlemler alması gerektiği duyuruldu.Anket sonuçlarına göre, Alman şirketlerin yüzde 81'inin yakın zamanda veri hırsızlığı, casusluk veya sabotajdan etkilendiğini, bu oranın 2023'te yüzde 72 olduğu belirtildi.Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Sinan Selen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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almanya, berlin, siber saldırı, şirket, sinan selen, anayasayı koruma teşkilatı
almanya, berlin, siber saldırı, şirket, sinan selen, anayasayı koruma teşkilatı

Siber saldırılar Alman şirketlerini 267 milyon euro zarara soktu

16:42 28.08.2024 (güncellendi: 16:44 28.08.2024)
© AASiber Saldırı
Siber Saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA
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Almanya'da her üç şirketten ikisi yakın zamanda siber saldırı, veri hırsızlığı, casusluk ve ya sabotajdan etkilendiği açıklandı.Yapılan ankette bu durumun, son 12 ayda yaklaşık 267 milyar euroluk zarara yol açıldığı belirtildi.Yetkililer, şirketleri koruyucu önlemler alması için uyardı ve şirketlerin yüzde 37'sinin acil durum planı olduğu açıklandı
Almanya'da bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerini kapsayacak şekilde bin şirket üzerinde 'siber saldırı' anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre Alman şirketlerine yönelik yapılan siber saldırılar nedeniyle son 12 ay içinde yaklaşık 267 milyar euroluk zarara yol açtığı bildirildi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında artmış durumda.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan açıklamada, siber tehditlerin Alman ekonomisini kötü etkilediğini, şirketlerin bir an önce koruyucu önlemler alması gerektiği duyuruldu.
Anket sonuçlarına göre, Alman şirketlerin yüzde 81'inin yakın zamanda veri hırsızlığı, casusluk veya sabotajdan etkilendiğini, bu oranın 2023'te yüzde 72 olduğu belirtildi.
Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Sinan Selen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası çatışmalar ve sistemik rekabetler jeopolitik alanda olduğu gibi siber alanda da güvenlik durumunu şekillendirmektedir. Blokların oluşumuna doğru bir ilerleme siyasi ve operasyonel tutumlara yansımaktadır. Saldırganlar, kişiye özel sosyal mühendislik yoluyla klasik casusluk faaliyetlerine kapı açma amacını güdüyor. Aynı zamanda dijital ve fiziksel sabotaj tehdidi de büyümeye devam ediyor. Operasyonel süreçlere ve tesislere yönelik sabotajlar da dahil olmak üzere analog saldırılardaki keskin artıştan endişe duyuyoruz"
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