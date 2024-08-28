https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/meteoroloji-istanbullulari-saat-vererek-uyardi-1087361337.html

Meteoroloji İstanbulluları saat vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji İstanbulluları saat vererek uyardı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, İstanbul'un bir çok bölgesi için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı verdi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T11:00+0300

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istanbul

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulu-saganak-yagis-vurdu-yagmura-hazirliksiz-yakalananlar-zor-anlar-yasadi-1087314586.html

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