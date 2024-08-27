https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/meteoroloji-yeni-uyarisini-saat-vererek-yapti-10-ilde-etkili-olacak-kuvvetli-geliyor-1087319535.html

Meteoroloji yeni uyarısını saat vererek yaptı: 10 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor

Meteoroloji yeni uyarısını saat vererek yaptı: 10 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T13:35+0300

2024-08-27T13:35+0300

2024-08-27T13:35+0300

türkiye

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

meteoroloji

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087239762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfb6f7a69800db4cfe641c24ce1bfd82.jpg

Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/istanbulda-ust-gecide-carpan-tir-yanindan-gecen-iett-otobusunun-uzerine-devrildi-1087315659.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara hava durumu, hava durumu izmir, istanbul hava durumu, hava durumu antalya, 27 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, bugün yağmur var mı istanbul, sağanak var mı meteoroloji, meteoroloji hava durumu