https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/meteoroloji-yeni-uyarisini-saat-vererek-yapti-10-ilde-etkili-olacak-kuvvetli-geliyor-1087319535.html
Meteoroloji yeni uyarısını saat vererek yaptı: 10 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor
Meteoroloji yeni uyarısını saat vererek yaptı: 10 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T13:35+0300
2024-08-27T13:35+0300
2024-08-27T13:35+0300
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Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji yeni uyarısını saat vererek yaptı: 10 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.