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Başkanlık yarışından çekilen Kennedy ve eski Demokrat Gabbar, Trump'ın seçim ekibine katıldı
Başkanlık yarışından çekilen Kennedy ve eski Demokrat Gabbar, Trump'ın seçim ekibine katıldı
Sputnik Türkiye
5 Kasım'da yapılacak Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine kısa bir süre kala Robert F. Kennedy, Donald Trump lehine yarıştan çekilmişti. Demokrat partili... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T20:59+0300
2024-08-27T20:59+0300
2024-08-27T20:59+0300
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a Demokrat partili Kennedy ve Gabbar'dan destek geldi.New York Times (NYT) gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde; Adaylıktan çekilen Kennedy'nin ve Eski Demokrat partili Tulsi Gabbar'ın da Trump'ın seçim ekibine katılacağını açıkladı.Kennedy eş başkanlık yapacakGazetenin verdiği bilgilere göre; Kennedy, kimlerin ne tür görevler alabileceğinin belirleneceği geçiş sürecinin yönetilmesinde ilgili ekiplere eş başkanlık yapacak.Gabbar Trump'a yakın çalışacak2020 ABD başkanlık seçimleri için Demokrat başkan aday adayları arasında olan Gabbar da Donald Trump'a destek verdiğini açıkladı. Ayrıca NYT, Gabbar'ın seçim çalışmalarında Donald Trump'a yakın çalışacağını açıkladı.
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abd, abd seçimleri, donald trump, robert f. kennedy jr, john f. kennedy, başkan, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti
abd, abd seçimleri, donald trump, robert f. kennedy jr, john f. kennedy, başkan, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti
Başkanlık yarışından çekilen Kennedy ve eski Demokrat Gabbar, Trump'ın seçim ekibine katıldı
5 Kasım'da yapılacak Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine kısa bir süre kala Robert F. Kennedy, Donald Trump lehine yarıştan çekilmişti. Demokrat partili olan Kennedy, ABD Başkan adayı Trump'ın seçim ekibinde görev alacak. Eski ABD başkan aday adayı Gabbar da Trump'a desteğini açıkladı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a Demokrat partili Kennedy ve Gabbar'dan destek geldi.
New York Times (NYT) gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde; Adaylıktan çekilen Kennedy'nin ve Eski Demokrat partili Tulsi Gabbar'ın da Trump'ın seçim ekibine katılacağını açıkladı.
Kennedy eş başkanlık yapacak
Gazetenin verdiği bilgilere göre; Kennedy, kimlerin ne tür görevler alabileceğinin belirleneceği geçiş sürecinin yönetilmesinde ilgili ekiplere eş başkanlık yapacak.
Gabbar Trump'a yakın çalışacak
2020 ABD başkanlık seçimleri için Demokrat başkan aday adayları arasında olan Gabbar da Donald Trump'a destek verdiğini açıkladı. Ayrıca NYT, Gabbar'ın seçim çalışmalarında Donald Trump'a yakın çalışacağını açıkladı.