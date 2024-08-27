https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/baskanlik-yarisindan-cekilen-kennedy-ve-eski-demokrat-gabbar-trumpin-secim-ekibine-katildi-1087341544.html

Başkanlık yarışından çekilen Kennedy ve eski Demokrat Gabbar, Trump'ın seçim ekibine katıldı

Başkanlık yarışından çekilen Kennedy ve eski Demokrat Gabbar, Trump'ın seçim ekibine katıldı

Sputnik Türkiye

5 Kasım'da yapılacak Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine kısa bir süre kala Robert F. Kennedy, Donald Trump lehine yarıştan çekilmişti. Demokrat partili... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T20:59+0300

2024-08-27T20:59+0300

2024-08-27T20:59+0300

dünya

abd

abd seçimleri

donald trump

robert f. kennedy jr

john f. kennedy

başkan

cumhuriyetçi parti

abd demokrat parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072146384_49:0:1165:628_1920x0_80_0_0_e154bbd1d1d9cd5362333b605db7963b.jpg

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a Demokrat partili Kennedy ve Gabbar'dan destek geldi.New York Times (NYT) gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde; Adaylıktan çekilen Kennedy'nin ve Eski Demokrat partili Tulsi Gabbar'ın da Trump'ın seçim ekibine katılacağını açıkladı.Kennedy eş başkanlık yapacakGazetenin verdiği bilgilere göre; Kennedy, kimlerin ne tür görevler alabileceğinin belirleneceği geçiş sürecinin yönetilmesinde ilgili ekiplere eş başkanlık yapacak.Gabbar Trump'a yakın çalışacak2020 ABD başkanlık seçimleri için Demokrat başkan aday adayları arasında olan Gabbar da Donald Trump'a destek verdiğini açıkladı. Ayrıca NYT, Gabbar'ın seçim çalışmalarında Donald Trump'a yakın çalışacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/duma-baskani-volodin-durovun-gozaltisiyla-yaklasan-abd-secimleri-arasindaki-baglantiyi-acikladi-1087308298.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd seçimleri, donald trump, robert f. kennedy jr, john f. kennedy, başkan, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti