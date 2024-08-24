https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/telegramin-kurucusu-pavel-durov-fransada-gozaltina-alindi-1087230786.html
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fransız medyasında yer alan habere göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Paris Le Bourget havaalanında gözaltına alındı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T23:56+0300
2024-08-24T23:56+0300
2024-08-25T00:31+0300
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Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alındı.Durov'un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığı kaydedildi.Gözaltına alındığı esnada Durov'un yanında kız arkadaşı ve koruması olduğu aktarıldı.Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov’un Fransa'nın aranan kişiler listesinde yer aldığı; aranma talebinin, ülkenin reşit olmayan çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele departmanı tarafından yapıldığı kaydedildi.Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-telgram-ukraynanin-ulusal-guvenligi-acisindan-bir-sorun-1082139556.html
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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı
23:56 24.08.2024 (güncellendi: 00:31 25.08.2024)
Fransız medyasında yer alan habere göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Paris Le Bourget havaalanında gözaltına alındı.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alındı.
Durov'un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alındığı esnada Durov'un yanında kız arkadaşı ve koruması olduğu aktarıldı.
Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov’un Fransa'nın aranan kişiler listesinde yer aldığı; aranma talebinin, ülkenin reşit olmayan çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele departmanı tarafından yapıldığı kaydedildi.
Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.