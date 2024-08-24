https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/telegramin-kurucusu-pavel-durov-fransada-gozaltina-alindi-1087230786.html

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Fransız medyasında yer alan habere göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Paris Le Bourget havaalanında gözaltına alındı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T23:56+0300

2024-08-24T23:56+0300

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Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alındı.Durov'un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığı kaydedildi.Gözaltına alındığı esnada Durov'un yanında kız arkadaşı ve koruması olduğu aktarıldı.Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov’un Fransa'nın aranan kişiler listesinde yer aldığı; aranma talebinin, ülkenin reşit olmayan çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele departmanı tarafından yapıldığı kaydedildi.Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.

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