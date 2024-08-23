https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusyanin-iki-bolgesinde-7-ukrayna-ihasi-engellendi-1087171725.html
Rusya’nın iki bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T09:57+0300
2024-08-23T09:57+0300
2024-08-23T10:06+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
belgorod
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesinde 4 ve Kursk Bölgesinde 3 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ukraynada-olen-kolombiyali-militanin-esi-ukrayna-cok-nankor-bir-ulke-dava-acacagiz-1087171067.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, kursk
Rusya’nın iki bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi
09:57 23.08.2024 (güncellendi: 10:06 23.08.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesinde 4 ve Kursk Bölgesinde 3 İHA imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.