https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/rusyanin-iki-bolgesinde-7-ukrayna-ihasi-engellendi-1087171725.html

Rusya’nın iki bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın iki bölgesinde 7 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin batısındaki Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 7 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T09:57+0300

2024-08-23T09:57+0300

2024-08-23T10:06+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

belgorod

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102488/22/1024882211_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f11e0d300e9d590bbfe255213ec7a3e.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesinde 4 ve Kursk Bölgesinde 3 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ukraynada-olen-kolombiyali-militanin-esi-ukrayna-cok-nankor-bir-ulke-dava-acacagiz-1087171067.html

rusya

ukrayna

belgorod

kursk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, kursk