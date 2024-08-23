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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, telefonda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, telefonda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü
Sputnik Türkiye
İngiltere tarafından talep edildiği iddia edilen telefon görüşmesi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleşti... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda görüştü.İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede iki devlet başkanı, ekonomi ve eğitim alanlarında işbirliği konularını ele aldı ve 'BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak küresel güvenlik ve iklim değişikliği konularında yakın bir şekilde çalışmaları gerektiği konusunda mutabakata' varıldı. İki ülke arasında 'açık, samimi ve dürüst görüşmeler yapabilmelerini umduğu' iletildi.Çin devlet medyası, görüşme talebinin İngiltere tarafından talep edildiğini Çin Devlet Başkanı Xi ve İngiltere Başbakanı Starmer'ın finans, yeşil ekonomi ve yapay zeka alanlarında iş birliğini artırmayı görüştüğünü belirtti. Ayrıca 'Çin Devlet Başkanı Xi'nin İngiltere Başbakanı Starmer'ı İşçi Partisi'nin Temmuz ayındaki seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği' söylendi.Yapılan telefon görüşmesi Çin lideri ile bir İngiliz Başbakanı arasında iki yıl sonra gerçekleşen ilk telefon görüşmesi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/ingiltere-basbakani-starmerdan-kieve-daha-fazla-destek-icin-plan-talimati-1086981377.html
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çin devlet başkanı şi cinping, keir starmer, birleşmiş milletler (bm), ingiltere, çin
çin devlet başkanı şi cinping, keir starmer, birleşmiş milletler (bm), ingiltere, çin

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, telefonda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü

17:17 23.08.2024
© AP Photo / Alberto PezzaliKeir Starmer
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İngiltere tarafından talep edildiği iddia edilen telefon görüşmesi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleşti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkinin 'uzun dönemli ve stratejik perspektifle' görmesi, diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda görüştü.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede iki devlet başkanı, ekonomi ve eğitim alanlarında işbirliği konularını ele aldı ve 'BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak küresel güvenlik ve iklim değişikliği konularında yakın bir şekilde çalışmaları gerektiği konusunda mutabakata' varıldı. İki ülke arasında 'açık, samimi ve dürüst görüşmeler yapabilmelerini umduğu' iletildi.
Çin devlet medyası, görüşme talebinin İngiltere tarafından talep edildiğini Çin Devlet Başkanı Xi ve İngiltere Başbakanı Starmer'ın finans, yeşil ekonomi ve yapay zeka alanlarında iş birliğini artırmayı görüştüğünü belirtti. Ayrıca 'Çin Devlet Başkanı Xi'nin İngiltere Başbakanı Starmer'ı İşçi Partisi'nin Temmuz ayındaki seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği' söylendi.
Yapılan telefon görüşmesi Çin lideri ile bir İngiliz Başbakanı arasında iki yıl sonra gerçekleşen ilk telefon görüşmesi oldu.
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