https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/okul-muduru-suca-sakinlerinin-hayal-ettigi-sey-evlerine-geri-donmek-1087116942.html

Okul müdürü: Suca sakinlerinin hayal ettiği şey evlerine geri dönmek

Okul müdürü: Suca sakinlerinin hayal ettiği şey evlerine geri dönmek

Sputnik Türkiye

Ukrayna silahlı oluşumlarının saldırısına uğrayan Kursk bölgesinde yer alan Suca’daki 1 Numaralı Okul Müdürü Sergey Kondoyanidi, yerel sakinlerinin evlerine... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T18:19+0300

2024-08-22T18:19+0300

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Sputnik’e konuşan Kondoyanidi, yerel sakinlerinin evlerine geri dönmeyi ve eski yaşamlarına yeniden kavuşmayı hayal ettiklerini anlattı.Kondoyanidi, “Hiç birimiz umudumuzu yitirmiyoruz. Suca bölgesinin tüm sakinlerinin şu anda bir hayali var. Onlar buraya geliyor, hepimiz birbirimizle görüşüyoruz, konuşuyoruz, ilk sorulan soru ise, ‘ne zaman evimize döneceğiz’ oluyor” diye konuştu.Devletin evsiz kalan insanlardan yıkılan evlerini satın alarak maddi zararlarını tazmin ettiğine dikkat çeken Kondoyanidi, hasar gören evini geri satın alıp onarmayı planladığını vurguladı.Suca sakinlerinin çalışmaya alışkın olduklarını ve ilçelerini kalkındırmaya hazır olduklarını söyleyen Kondoyanidi, sözlerini şöyle sürdürdü:“Hepimiz, bütün bunlar bittiğinde tüm ilçemiz ve şehrimiz tamamen restore edilsin ve oraya geri dönelim istiyoruz. Biz çoğunlukla kırsal bölgede yaşayan insanlarız, çalışmaya alışkınız, oralarda çok güzel yerlerimizin olmasına alışığız, muhteşem bir şehrimiz, şehirde müthiş bir altyapımız vardı, yüzme havuzlarımız, spor komplekslerimiz ve okullarımız vardı, şehrin yeniden yapılanması ile ilgili projelerimiz vardı.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bir-kursk-koyunun-sakinleri-polonyalilarin-gelip-onlara-acimayacagi-yonundeki-tehditler-uzerine-1087105093.html

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Okul müdürü Kondoyanidi: Sudja sakinlerinin hayal ettiği şey evlerine geri dönmek Sputnik Türkiye Okul müdürü Kondoyanidi: Sudja sakinlerinin hayal ettiği şey evlerine geri dönmek 2024-08-22T18:19+0300 true PT0M31S

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