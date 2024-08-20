https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/yunan-gazetesi-duyurdu-turk-yunan-karsilasmasi-1087071235.html

Yunan gazetesi duyurdu: Türk-Yunan karşılaşması

Yunan gazetesi duyurdu: Türk-Yunan karşılaşması

Sputnik Türkiye

Yunanistan merkezli Dimokratia gazetesi, Yunan hükümetinin İtalyan gemisi Ioveli Relume’ün Türkiye sınırlarına yaklaşması sonrası Türk savaş gemilerini görünce... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

ege denizi

gemi

askeri gemi

güney kıbrıs

kıbrıs

girit adası

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Yunanistan ve Türkiye arasında Ege'de gerilim yeniden tırmandı. İtalyan keşif gemisi Ioveli Relume, Girit Adası ile Kıbrıs arasında kablo döşemek üzere Doğu Akdeniz’e açıldığında, Türkiye engel oldu.Türkiye, Yunanistan tarafından gönderilen İtalyan gemisinin etrafına beş savaş gemisi gönderdi ve bölgeye Aksungur silahlı insansız hava aracını sevk etti. Yunanistan geri adım atarak geminin bölgeden ayrılmasına ve Girit Adası'na dönmesine izin verdi.Yunanistan, yaklaşık altı hafta sonra Ioveli Relume için bir NAVTEX yayınladı.Dimokratia, Türkiye'nin Atina’nın planlarını engellediğini ve Yunanistan'ın etkisiz kaldığını savundu. Gazete ayrıca, Avrupa Birliği'nin olayla ilgili sessiz kaldığını ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hem Temmuz'daki krizde hem de güncel gelişmelerde herhangi bir tepki göstermediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/avustralyada-batan-gemi-enkazi-55-yil-sonra-bulundu-1086210706.html

türkiye

yunanistan

ege denizi

güney kıbrıs

kıbrıs

girit adası

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