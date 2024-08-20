https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/yunan-gazetesi-duyurdu-turk-yunan-karsilasmasi-1087071235.html
Yunan gazetesi duyurdu: Türk-Yunan karşılaşması
Yunan gazetesi duyurdu: Türk-Yunan karşılaşması
Sputnik Türkiye
Yunanistan merkezli Dimokratia gazetesi, Yunan hükümetinin İtalyan gemisi Ioveli Relume’ün Türkiye sınırlarına yaklaşması sonrası Türk savaş gemilerini görünce... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T20:14+0300
2024-08-20T20:14+0300
2024-08-20T20:14+0300
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Yunanistan ve Türkiye arasında Ege'de gerilim yeniden tırmandı. İtalyan keşif gemisi Ioveli Relume, Girit Adası ile Kıbrıs arasında kablo döşemek üzere Doğu Akdeniz’e açıldığında, Türkiye engel oldu.Türkiye, Yunanistan tarafından gönderilen İtalyan gemisinin etrafına beş savaş gemisi gönderdi ve bölgeye Aksungur silahlı insansız hava aracını sevk etti. Yunanistan geri adım atarak geminin bölgeden ayrılmasına ve Girit Adası'na dönmesine izin verdi.Yunanistan, yaklaşık altı hafta sonra Ioveli Relume için bir NAVTEX yayınladı.Dimokratia, Türkiye'nin Atina’nın planlarını engellediğini ve Yunanistan'ın etkisiz kaldığını savundu. Gazete ayrıca, Avrupa Birliği'nin olayla ilgili sessiz kaldığını ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hem Temmuz'daki krizde hem de güncel gelişmelerde herhangi bir tepki göstermediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/avustralyada-batan-gemi-enkazi-55-yil-sonra-bulundu-1086210706.html
türkiye
yunanistan
ege denizi
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türkiye yunanistan savaş, yunanistan gemi, kıbrıs yunanistan boru hattı, italyan gemisi, yunan arama gemisi, türk yunan it dalaşı, türk yunan saldırı
türkiye yunanistan savaş, yunanistan gemi, kıbrıs yunanistan boru hattı, italyan gemisi, yunan arama gemisi, türk yunan it dalaşı, türk yunan saldırı
Yunan gazetesi duyurdu: Türk-Yunan karşılaşması
Yunanistan merkezli Dimokratia gazetesi, Yunan hükümetinin İtalyan gemisi Ioveli Relume’ün Türkiye sınırlarına yaklaşması sonrası Türk savaş gemilerini görünce geri döndüğünü yazdı. Gazete, Miçotakis yönetiminin Türkiye-Libya mutabakatını tanıdığını açıkladı.
Yunanistan ve Türkiye arasında Ege'de gerilim yeniden tırmandı. İtalyan keşif gemisi Ioveli Relume, Girit Adası ile Kıbrıs arasında kablo döşemek üzere Doğu Akdeniz’e açıldığında, Türkiye engel oldu.
Türkiye, Yunanistan tarafından gönderilen İtalyan gemisinin etrafına beş savaş gemisi gönderdi ve bölgeye Aksungur silahlı insansız hava aracını sevk etti. Yunanistan geri adım atarak geminin bölgeden ayrılmasına ve Girit Adası'na dönmesine izin verdi.
Yunanistan, yaklaşık altı hafta sonra Ioveli Relume için bir NAVTEX yayınladı.
Dimokratia, Türkiye'nin Atina’nın planlarını engellediğini ve Yunanistan'ın etkisiz kaldığını savundu. Gazete ayrıca, Avrupa Birliği'nin olayla ilgili sessiz kaldığını ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hem Temmuz'daki krizde hem de güncel gelişmelerde herhangi bir tepki göstermediğini belirtti.