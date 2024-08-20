https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/turk-is-genel-baskani-atalay-taleplerimizi-kale-alin-sikintilarimizi-giderin-1087069126.html

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay' "Bu ülkede 12 bin 500 liraya nefes almaya çalışan emekliler, 17 bin liraya geçinen asgari ücretliler var. Sendikalı işçilerin... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T19:26+0300

2024-08-20T19:26+0300

2024-08-20T19:29+0300

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ekonomi

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asgari ücret

zam

ergün atalay

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in il ve bölge temsilciliklerinin Türkiye genelinde yaptığı ortak basın açıklaması öncesi konfederasyon genel merkezi önünde toplanan işçilere hitap etti.Ekonomide son 30 yılın en ağır koşullarının yaşandığını ve bu durumun işçiler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimini olumsuz etkilediğini söyleyen Atalay taleplerinin karşılanması çağrısında bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı, çağrısında şu ifadeleri kullandı:'30 bin lira ücretin 4 bin lirası vergiye gidiyor'Atalay, vergide adalet istediklerini belirterek, "İşçiler ocak ayında aldıklarını nisan ayında alamıyor, nisan ayında aldıklarını temmuz ayında alamıyor. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. 30 bin lira ücretin 4 bin lirası vergiye gidiyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/turk-is-buyuk-miting-yapacagiz-diyerek-acikladi-az-kazanandan-az-vergi-alinmali-1086848296.html

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türk-iş, enflasyon, asgari ücret, zam, ergün atalay