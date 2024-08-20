https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/turk-is-genel-baskani-atalay-taleplerimizi-kale-alin-sikintilarimizi-giderin-1087069126.html
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay' "Bu ülkede 12 bin 500 liraya nefes almaya çalışan emekliler, 17 bin liraya geçinen asgari ücretliler var. Sendikalı işçilerin... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
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türk-iş
ekonomi
enflasyon
asgari ücret
zam
ergün atalay
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in il ve bölge temsilciliklerinin Türkiye genelinde yaptığı ortak basın açıklaması öncesi konfederasyon genel merkezi önünde toplanan işçilere hitap etti.Ekonomide son 30 yılın en ağır koşullarının yaşandığını ve bu durumun işçiler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimini olumsuz etkilediğini söyleyen Atalay taleplerinin karşılanması çağrısında bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı, çağrısında şu ifadeleri kullandı:'30 bin lira ücretin 4 bin lirası vergiye gidiyor'Atalay, vergide adalet istediklerini belirterek, "İşçiler ocak ayında aldıklarını nisan ayında alamıyor, nisan ayında aldıklarını temmuz ayında alamıyor. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. 30 bin lira ücretin 4 bin lirası vergiye gidiyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/turk-is-buyuk-miting-yapacagiz-diyerek-acikladi-az-kazanandan-az-vergi-alinmali-1086848296.html
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türk-iş, enflasyon, asgari ücret, zam, ergün atalay
türk-iş, enflasyon, asgari ücret, zam, ergün atalay
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin
19:26 20.08.2024 (güncellendi: 19:29 20.08.2024)
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay' "Bu ülkede 12 bin 500 liraya nefes almaya çalışan emekliler, 17 bin liraya geçinen asgari ücretliler var. Sendikalı işçilerin ücretleri de bu düzeye geldi. Taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin" açıklamasında bulundu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in il ve bölge temsilciliklerinin Türkiye genelinde yaptığı ortak basın açıklaması öncesi konfederasyon genel merkezi önünde toplanan işçilere hitap etti.
Ekonomide son 30 yılın en ağır koşullarının yaşandığını ve bu durumun işçiler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimini olumsuz etkilediğini söyleyen Atalay taleplerinin karşılanması çağrısında bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı, çağrısında şu ifadeleri kullandı:
"Sendikacılar olarak toplumun sıkıntılarını dile getirmeye devam edeceğiz. Bu ülkede 12 bin 500 liraya nefes almaya çalışan emekliler, 17 bin liraya geçinen asgari ücretliler var. Sendikalı işçilerin ücretleri de bu düzeye geldi. Kamu dahil, özel sektör dahil işçilerin aldıkları ücretler ortada. Buradan sesleniyorum; bizim bu taleplerimizi kale alın, sıkıntılarımızı giderin. Siz duyana kadar Türkiye'nin 81 ilinde bu sıkıntıları dile getirmeye devam edeceğiz."
'30 bin lira ücretin 4 bin lirası vergiye gidiyor'
Atalay, vergide adalet istediklerini belirterek, "İşçiler ocak ayında aldıklarını nisan ayında alamıyor, nisan ayında aldıklarını temmuz ayında alamıyor. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. 30 bin lira ücretin 4 bin lirası vergiye gidiyor" dedi.