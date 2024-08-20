https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bursada-olu-yunus-karaya-vurdu-1087053900.html
Bursa'da ölü yunus karaya vurdu
Bursa'da ölü yunus karaya vurdu
Sputnik Türkiye
Bursa'da karaya vuran bir yunus ekipleri harekete geçirdi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T13:09+0300
2024-08-20T13:09+0300
2024-08-20T13:09+0300
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Mudanya ilçesinde denizde yüzenler sahile vuran ölü yunusu görünce zabıtaya haber verdi. Yetişkin yunusun ölüm sebebi araştırılıyor.Yapılan inceleme sonrası yunus toprağa gömüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/calisan-bulamayan-insaat-sektorune-mahkum-isci-takviyesi-100-bin-isci-calistirilacak-1087051805.html
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bursa
Bursa'da ölü yunus karaya vurdu
Bursa'da karaya vuran bir yunus ekipleri harekete geçirdi.
Mudanya ilçesinde denizde yüzenler sahile vuran ölü yunusu görünce zabıtaya haber verdi. Yetişkin yunusun ölüm sebebi araştırılıyor.
Yapılan inceleme sonrası yunus toprağa gömüldü.