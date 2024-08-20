https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afad-duyurdu-malatyada-deprem--1087052049.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:44+0300
2024-08-20T12:44+0300
2024-08-20T12:44+0300
türkiye
deprem
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AFAD Deprem, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD Deprem, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.