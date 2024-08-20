AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Zeynep Mansur
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 2024 yılında 425 işçi hayatını kaybetti
13:31
34 dk
SESLİ HABER
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu dünyanın en hızlı çocuğu oldu
14:10
1 dk
SESLİ HABER
Vücudunun yarısını kaybeden Rus dağcı, Ağrı Dağı’na tırmandı
14:23
2 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
14:35
2 dk
SESLİ HABER
‘E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı oluyor’ iddiası
14:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
AB’de şirket iflasları ve ABD'de işten çıkarmalar yükselişte
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail meselesinde Yunanistan ne yapıyor? Gözümüz orada olmalı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Conkbayırı ve çevresinde ağaçlar yandı, 110 yıllık top mermisi ortaya çıktı
17:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail’e uçak gemisi ve nükleer denizaltı desteği: İşte teknik özellikleri
17:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu
18:13
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da baraj kurudu, dibinden çöplük çıktı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerine göre en çok aranan belgeler belli oldu
18:39
4 dk
SESLİ HABER
En son 40 yıl önce görülmüştü: Görenleri şaşırttı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Yakıyor, gözleri yaşartıyor: Hatay'da biber hasadı
19:16
2 dk
SESLİ HABER
'Sadaka kutusunu tamir ediyorum' dedi, 6 dakikada soydu
19:40
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de vatandaşların vergi isyanı: Beyaz Saray zenginleri koruyor
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Obruk oluşumu nasıl fark edilir?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Doktorlar 'yaşamaz' dedi, müzik onu hayata bağladı
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor
22:34
2 dk
SESLİ HABER
800 yıllık Selçuklu medresesi bulunmuştu: 'Hep birlikte ayağa kaldıracağız'
23:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
07:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
3 dk
YERİ VE ZAMANI
Mesai saatleri değişiyor mu?
09:03
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dilan Polat tahliye edildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/afad-duyurdu-malatyada-deprem--1087052049.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:44+0300
2024-08-20T12:44+0300
türkiye
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
AFAD Deprem, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem
deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

12:44 20.08.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© İHA
Abone ol
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD Deprem, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала