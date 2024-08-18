https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/israil-ordusu-guney-lubnandaki-hizbullah-hedeflerini-vurdu-1086980972.html
İsrail ordusu Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu
İsrail ordusu Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu
Sputnik Türkiye
Son haftalarda Hizbullah mensuplarını hedef alan saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Şii hareket Hizbullah'a... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T17:22+0300
2024-08-18T17:22+0300
2024-08-18T17:22+0300
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi Telegram kanalında paylaşılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri bugün Lübnan'ın güneyindeki Sheeba bölgesinde bir Hizbullah terör hücresini ve silah deposunu vurmuştur, Hava Kuvvetleri ayrıca Ayta eş-Şaab bölgesinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu ve güney Lübnan'daki Matmur bölgesinde bir askeri tesisi hedef almıştır” denildi.IDF, Lübnan'ın güneyindeki At Tiri mahallesinde bulunan bir hareket noktasının da havaya uçurulduğunu ekledi.Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre ise, İsrail ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.Haberde, ölen ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 414'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/hizbullah-israile-katyusa-roketleri-ve-ihalarla-saldirdi-yaralilar-var-1086955792.html
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lübnan hizbullah, israil lübnan
lübnan hizbullah, israil lübnan
İsrail ordusu Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu
Son haftalarda Hizbullah mensuplarını hedef alan saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Şii hareket Hizbullah'a ait silah depolarını vurduğunu duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi Telegram kanalında paylaşılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri bugün Lübnan'ın güneyindeki Sheeba bölgesinde bir Hizbullah terör hücresini ve silah deposunu vurmuştur, Hava Kuvvetleri ayrıca Ayta eş-Şaab bölgesinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu ve güney Lübnan'daki Matmur bölgesinde bir askeri tesisi hedef almıştır” denildi.
IDF, Lübnan'ın güneyindeki At Tiri mahallesinde bulunan bir hareket noktasının da havaya uçurulduğunu ekledi.
Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre ise, İsrail ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.
Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Haberde, ölen ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.
İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 414'e yükseldi.