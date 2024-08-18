https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/boludaki-orman-yangini--71-saattir-mudahale-suruyor-1086974393.html
Bolu'daki orman yangını 72 saat sonra kontrol altına alındı
Bolu'daki orman yangını 72 saat sonra kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Bolu'nun Göynük ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını 72 saatin ardından kontrol altına alındı. 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T11:58+0300
2024-08-18T11:58+0300
2024-08-18T12:39+0300
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yangın söndürme
orman yangını
bolu
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Götnük'te Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi. 4 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın sayısı 3'e indirildi. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı. Gece boyu karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.İlçedeki ekiplerin dik yamaçlardaki 72 saatlik mesaisi neticesinde yangın kontrol altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/orman-yanginlarinda-son-durum-440-konutluk-site-tahliye-edildi-1086970215.html
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yangın, yangın söndürme, orman yangını, bolu
yangın, yangın söndürme, orman yangını, bolu
Bolu'daki orman yangını 72 saat sonra kontrol altına alındı
11:58 18.08.2024 (güncellendi: 12:39 18.08.2024)
Bolu'nun Göynük ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını 72 saatin ardından kontrol altına alındı.
Götnük'te Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi.
4 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın sayısı 3'e indirildi.
Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı. Gece boyu karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.
İlçedeki ekiplerin dik yamaçlardaki 72 saatlik mesaisi neticesinde yangın kontrol altına alındı.