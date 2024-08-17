https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/saglik-bakani-memisoglundan-maymun-cicegi-aciklamasi-biz-saglik-sistemi-olarak-haziriz-1086966778.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Biz sağlık sistemi olarak hazırız, hazırlıklıyız'
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Biz sağlık sistemi olarak hazırız, hazırlıklıyız'
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu yaptığı açıklamada, sağlık sistemi olarak maymun çiçeği virüsüne karşı hazır ve hazırlı olduklarını vurguladı. 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T22:51+0300
2024-08-17T22:51+0300
2024-08-17T22:54+0300
politika
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
mpox
maymun çiçeği virüsü
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
covid-19
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldığı Habertürk canlı yayınında dünyanın ve Türkiye'nin gündemini son günlerde meşgul eden 'maymun çiçeği' hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.'2024 yılında Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmadı'Memişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Endemik dediğimiz salgın şeklinde olma ihtimali yok'Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin bilim kurulu oluşturduklarını ve bilim kurulu ile birlikte bu hastalıkla ilgili Türkiye'ye gelmesi halinde nasıl önlem alınacağı, gelmeden nasıl önlem alınacağı şeklinde planlamaları ve hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.Bilim kurulunun bu hastalıkla bir mücadele rehber olduğunun altını çizen Memişoğlu açıklamalarında şu cümleleri kaydetti:'Biz sağlık sistemi olarak buna hazırız, hazırlıklıyız'Açıklamalarına devam eden Bakan Memişoğlu, "Biz sağlık sistemi olarak buna hazırız, hazırlıklıyız. Aynı zamanda bütün kontrollerimizi, bütün önlemlerimizi almaya başlıyoruz" cümlelerini kaydetti.Memişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/2024-maymun-cicegi-virusu-haritasi-hangi-ulkede-kac-vaka-kaydedildi-1086957780.html
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sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, mpox, maymun çiçeği virüsü, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, covid-19, dünya sağlık örgütü (dsö)
sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, mpox, maymun çiçeği virüsü, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, covid-19, dünya sağlık örgütü (dsö)
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Biz sağlık sistemi olarak hazırız, hazırlıklıyız'
22:51 17.08.2024 (güncellendi: 22:54 17.08.2024)
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu yaptığı açıklamada, sağlık sistemi olarak maymun çiçeği virüsüne karşı hazır ve hazırlı olduklarını vurguladı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldığı Habertürk canlı yayınında dünyanın ve Türkiye'nin gündemini son günlerde meşgul eden 'maymun çiçeği' hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
'2024 yılında Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmadı'
Memişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Virüsler, canlı organizmalar, kendilerini değiştiren organizmalar. Nasıl biz Kovid'de gördük ya, bir başka versiyonu, bir başka tipe dönüşüyor. Çünkü kendisine karşı yapılan bağışıklı sistemiyle etkilenip, yine hastalık yapacak şekilde değişebiliyorlar veya tam tersine hiç hastalık yapmaya da başlayabiliyorlar. O nedenle bu değişik türü 2024'te yine aynı şekilde yakın temasla bulaşan bir hastalık ve uzun süre olması lazım temasın da. Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda, Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Yani bunu hem bizim bilim insanları hem altyapımızda şu ana kadar herhangi bir ülkemizde bu son Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili bir tanı konulmadı. Özellikle söylemek istiyorum çünkü bazen insanlar bazı şeylere inanmak istedikleri şeylere durulmaya çalışılır ama yok, yani bizde şu ana kadar yok. İnşallah da olmaz.
'Endemik dediğimiz salgın şeklinde olma ihtimali yok'
Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin bilim kurulu oluşturduklarını ve bilim kurulu ile birlikte bu hastalıkla ilgili Türkiye'ye gelmesi halinde nasıl önlem alınacağı, gelmeden nasıl önlem alınacağı şeklinde planlamaları ve hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.
Bilim kurulunun bu hastalıkla bir mücadele rehber olduğunun altını çizen Memişoğlu açıklamalarında şu cümleleri kaydetti:
Zaten Dünya Sağlık Örgütü esasında ilanında bunu söylüyor. Hazırlıklı olun ama yayılıp yayılmayacağı konusunda bir netlik yok. Çünkü lokalize kalıyor, genelde Afrika'da bu hastalık. Tabii ki tek tük olacaktır başka yerlerde ama endemik dediğimiz salgın şeklinde olma ihtimali bilim insanlarının söylediği kadarıyla ki Kovid gibi olmayacağını herkes ifade ediyor. Zira Kovid temasla değil tamamen solunum yoluyla bulaştığı için çok çabuk bulaşabilen ve yaygın olabilen bir hastalık oldu. Bir de RNA virüsü daha agresif seyreden bir virüs. Ama bu hastalıkla ilgili de aynı zamanda dünyadaki bütün bilim insanları Kovid gibi bir pandemi beklemiyorlar, pandemi olacağını düşünmüyorlar.
'Biz sağlık sistemi olarak buna hazırız, hazırlıklıyız'
Açıklamalarına devam eden Bakan Memişoğlu, "Biz sağlık sistemi olarak buna hazırız, hazırlıklıyız. Aynı zamanda bütün kontrollerimizi, bütün önlemlerimizi almaya başlıyoruz" cümlelerini kaydetti.
Memişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bugün vatandaşımızın en bilmesi gereken şey, biz nasıl Kovid döneminde başarılı olduysak, bunda da aynı şekilde bizim sağlık sistemimizde, sağlık insan gücümüzde, bizler de buna hazırlıklıyız ve bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Bunun testinden aşısına kadar, yalnız başka bir şey ifade edeyim biraz rahatlaması için: esasında bu şu anda söylenen, bilim insanlarının bize söylediği, bununla ilgili zaten çiçek aşısı olanların yüzde 85 korunduğu konusunda. 1980'e kadar da ülkemizde zaten çiçek aşısı olmayan biliyorsunuz, hemen hemen yok. Ama yine de biz her türlü önleminizi alıyoruz. Bugün bizim bakanlığımızdaki bilim kurulumuzun ilan ettiği rehber; nasıl davranacağız, hastalık nedir, nasıl bulaşıyor, bunları nasıl yapacağız hepsini rehberimizde yayımladık. Nasıl mücadele edeceğimiz ve ne yapacağımız da orada ayrıntılı bir şekilde bilim insanları tarafından belirlendi. Bu rehbere bizim internet sayfalarımızdan ulaşabilirler. Çok ayrıntılı rehber.