Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'maymun çiçeği' açıklaması: 'Biz sağlık sistemi olarak hazırız, hazırlıklıyız'

Bugün vatandaşımızın en bilmesi gereken şey, biz nasıl Kovid döneminde başarılı olduysak, bunda da aynı şekilde bizim sağlık sistemimizde, sağlık insan gücümüzde, bizler de buna hazırlıklıyız ve bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Bunun testinden aşısına kadar, yalnız başka bir şey ifade edeyim biraz rahatlaması için: esasında bu şu anda söylenen, bilim insanlarının bize söylediği, bununla ilgili zaten çiçek aşısı olanların yüzde 85 korunduğu konusunda. 1980'e kadar da ülkemizde zaten çiçek aşısı olmayan biliyorsunuz, hemen hemen yok. Ama yine de biz her türlü önleminizi alıyoruz. Bugün bizim bakanlığımızdaki bilim kurulumuzun ilan ettiği rehber; nasıl davranacağız, hastalık nedir, nasıl bulaşıyor, bunları nasıl yapacağız hepsini rehberimizde yayımladık. Nasıl mücadele edeceğimiz ve ne yapacağımız da orada ayrıntılı bir şekilde bilim insanları tarafından belirlendi. Bu rehbere bizim internet sayfalarımızdan ulaşabilirler. Çok ayrıntılı rehber.