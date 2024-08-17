https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/afad-5-ildeki-yanginlarda-3-bin-583-kisi-tahliye-edildi-1086945533.html

AFAD: 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişi tahliye edildi

AFAD: 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarında tedbir amaçlı 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T02:54+0300

2024-08-17T02:54+0300

2024-08-17T02:54+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

yangın

tahliye

izmir

aydın

bolu

manisa

muğla

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız devam ettiği belirtildi.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-izmirde-konusuyor-1086944549.html

türkiye

izmir

aydın

bolu

manisa

muğla

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Sputnik Türkiye

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yangın, tahliye, izmir, aydın, bolu, manisa, muğla