https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/mb-enflasyon-beklentisini-acikladi-bakan-simsek-10-aydir-iyilesiyor-dedi-1086923244.html
MB enflasyon beklentisini açıkladı, Bakan Şimşek '10 aydır iyileşiyor' dedi
MB enflasyon beklentisini açıkladı, Bakan Şimşek '10 aydır iyileşiyor' dedi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini belirterek "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T12:56+0300
2024-08-16T12:56+0300
2024-08-16T12:56+0300
ekonomi
mehmet şimşek
enflasyon
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084636979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39462a55aba9435731ed5ee208123a7c.jpg
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.Piyasalardaki enflasyon beklentilerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yukseldi-1086919832.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084636979_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48a38a959523fa3134692a1d135768ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, enflasyon, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek, enflasyon, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
MB enflasyon beklentisini açıkladı, Bakan Şimşek '10 aydır iyileşiyor' dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini belirterek "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.
Piyasalardaki enflasyon beklentilerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."