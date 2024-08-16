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Bakan Yumaklı'dan Çanakkale, Manisa ve Bolu'daki yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece boyu sürecek
Bakan Yumaklı'dan Çanakkale, Manisa ve Bolu'daki yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece boyu sürecek
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale, Manisa ve Bolu'daki orman yangınlarına ilişkin "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
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ibrahim yumaklı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, anakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin canlı yayında açıklama yaptı.Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'de 33'ü orman, 30'u kırsal alan olmak üzere 63 yangına müdahale ettiklerini söyledi.Bunlardan 60'ının yoğun mücadele sonucu söndürüldüğünü belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:Yumaklı, 3 ildeki yangınlara müdahalenin gece boyu süreceğini söyledi. Bolu'daki yangına müdahaleye değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:'İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız"Bakan Yumaklı, yangınlarda canla başta mücadele eden orman kahramanlarına ve onların hemen yanı başında olan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.Çanakkale'den Akdeniz'e kadar yarın ve hafta sonu için yangın riskinin yüksek olmasıyla ilgili uyarısını yineleyen Yumaklı, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/canakkale-ecaabattaki-yangina-mudahale-suruyor-1086868721.html
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orman yangını, ibrahim yumaklı, çanakkale
orman yangını, ibrahim yumaklı, çanakkale

Bakan Yumaklı'dan Çanakkale, Manisa ve Bolu'daki yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece boyu sürecek

00:29 16.08.2024 (güncellendi: 01:01 16.08.2024)
© Burak AkayTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© Burak Akay
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale, Manisa ve Bolu'daki orman yangınlarına ilişkin "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum" açıklamasında bulundu. Bakan yangınlara müdahalenin gece boyu süreceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, anakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin canlı yayında açıklama yaptı.
Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'de 33'ü orman, 30'u kırsal alan olmak üzere 63 yangına müdahale ettiklerini söyledi.
Bunlardan 60'ının yoğun mücadele sonucu söndürüldüğünü belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale-Eceabat Büyük Anafarta yangını sabah saat 09.51'de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyor. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten Valiliğimiz ve diğer kolluk güçlerimiz gerekli tedbirleri birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği'ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı'nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Şu an itibarıyla her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim."
Yumaklı, 3 ildeki yangınlara müdahalenin gece boyu süreceğini söyledi.
Bolu'daki yangına müdahaleye değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Göynük'teki Bekirfakılar yangını da saat 12.41'de meydana gelmişti. 12.56'da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu'da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes’i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Çok şükür burada da saatte 70 kilometreye yakın bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Bu yangın da gayet iyi gidiyor. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum."

'İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız"

Bakan Yumaklı, yangınlarda canla başta mücadele eden orman kahramanlarına ve onların hemen yanı başında olan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.
Çanakkale'den Akdeniz'e kadar yarın ve hafta sonu için yangın riskinin yüksek olmasıyla ilgili uyarısını yineleyen Yumaklı, şunları söyledi:
"Hepimizin çok ciddi bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse kapalı alanların dışında, evin dışında ya da hangi ortamdaysak herhangi bir ateş yakılmaması ya da ateşle alakalı bir sonuç doğuracak bir eylemde bulunmamasını özellikle belirtiyorum. Gündüz söyledim, tekrar edeyim, biz bu 3 günü adeta bir seferberlik ilan ettik. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız. İklim değişikliğinin etkisini her geçen gün çok ciddi bir biçimde hisseden dünyamızda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkemizde elbette yangına hassas bölgelerin çokluğuyla bizlerin mücadele etmesini gerektiriyor."
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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