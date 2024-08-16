Bakan Yumaklı'dan Çanakkale, Manisa ve Bolu'daki yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece boyu sürecek

"Göynük'teki Bekirfakılar yangını da saat 12.41'de meydana gelmişti. 12.56'da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu'da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes’i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Çok şükür burada da saatte 70 kilometreye yakın bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Bu yangın da gayet iyi gidiyor. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum."