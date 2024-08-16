https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/1086916205.html
Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor
Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, Türkiye’deki milletvekili transferlerini değerlendirdi. Mutlu, “Geçişler bölgeye... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T09:05+0300
2024-08-16T09:05+0300
2024-08-16T14:22+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
milletvekili
meclis
anayasa
ak parti
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086926072_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7ebc1eb449dffe6ea958f67b58f41e84.jpg
Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor
Sputnik Türkiye
Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu'yu konuk etti. Özgan ve Mutlu, otoyollara ve köprülere gelen zamları, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın durumunu, AK Parti'deki olası değişim sürecini, Türkiye’de muhalefetin durumunu, milletvekili transferleri ve yeni anayasa planını, sokak hayvanları kanununu ve olimpiyatları konuştu.Türkiye’deki milletvekili transferleri ve yeni anayasa ihtimali hakkında konuşan Mutlu, şunları söyledi:Geçişlerin sembolik bir anlam barındırdığını da söyleyen Özgan ise şu ifadeleri kullandı:Özgan, milletvekili transferlerinin, hem partiler hem milletvekilleri için fayda sağlamayacağını söylerken Mutlu ise şu ifadeleri kullandı:Siyasi partilerin köklü bir yenilenme vaadiyle ortaya çıktığını ve iktidara geldiğini vurgulayan Özgan, vadedilen açılımların gerçekleşmesinin ardından partilerin “kendilerini koruma” eğilimlerine geçiş yaptığını, milletvekili transferlerinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Yeni anayasa tartışmalarının ilerlemesiyle siyasi geçişlerde hızlanma olacağı tahminini de dile getiren Özgan, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086926072_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_532c2ccd135e30191d9f9cd48947d857.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo, milletvekili, meclis, anayasa, ak parti, chp
аудио, radyo, radyo, milletvekili, meclis, anayasa, ak parti, chp
Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor
09:05 16.08.2024 (güncellendi: 14:22 16.08.2024)
Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, Türkiye’deki milletvekili transferlerini değerlendirdi. Mutlu, “Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor. Halbuki bu da bir iktidar eleştirisi olmuyor mu?” dedi.
Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu'yu konuk etti. Özgan ve Mutlu, otoyollara ve köprülere gelen zamları, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın durumunu, AK Parti'deki olası değişim sürecini, Türkiye’de muhalefetin durumunu, milletvekili transferleri ve yeni anayasa planını, sokak hayvanları kanununu ve olimpiyatları konuştu.
Türkiye’deki milletvekili transferleri ve yeni anayasa ihtimali hakkında konuşan Mutlu, şunları söyledi:
“Partiler seçimlere çok sert ifadelerle giriyorlar. Sonrasında muhalefet partilerinden iktidar partilerine geçişler oluyor. Sadece milletvekilleri için değil, belediye başkanları için de geçerli. Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor. Halbuki bu da bir iktidar eleştirisi olmuyor mu?”
Geçişlerin sembolik bir anlam barındırdığını da söyleyen Özgan ise şu ifadeleri kullandı:
“Siyasi tarihi biraz okuyanlar, 90'lardaki siyasi pazarlarlıklara tanıklık etmiş olanlar, transferlerin uzun vadede bir partiye fayda sağlamadığını görür. Bu gerçeği nasıl göremezler? Erdoğan siyaset rüzgarını çok iyi okuyabilen bir isim, fakat transfer yoluna da başvuruyorsa artık bu okumalar konusunda yetersizleştiğini düşünüyorum. Bugünkü Türkiye’nin gerçeklerinde karşılığı olmayan hamleler bunlar.”
Özgan, milletvekili transferlerinin, hem partiler hem milletvekilleri için fayda sağlamayacağını söylerken Mutlu ise şu ifadeleri kullandı:
“Biz millet olarak bu transferlerden ne kazanabiliriz? Zaten Meclis o kadar işlevsiz bırakıldı ki, partilerin birbirlerinden toplu transferleri olsa bile halk adına değişecek bir şey yok. Eskiden transferler sonucu iktidar değişiyordu. Şimdi bir milletvekilinin diğer partiye geçmesi, önemi açısından bakıldığında kısa haberlere bile zor girer.”
Siyasi partilerin köklü bir yenilenme vaadiyle ortaya çıktığını ve iktidara geldiğini vurgulayan Özgan, vadedilen açılımların gerçekleşmesinin ardından partilerin “kendilerini koruma” eğilimlerine geçiş yaptığını, milletvekili transferlerinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Yeni anayasa tartışmalarının ilerlemesiyle siyasi geçişlerde hızlanma olacağı tahminini de dile getiren Özgan, şunları söyledi:
“Vatandaşların hayatında somut bir karşılığı olmayan milletvekili transferlerinin ne kadar artacağını esas o zaman göreceğiz. Gelecek sonbahardan sonra bu hamleleri daha net göreceğiz.”