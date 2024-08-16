https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/1086916205.html

Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor

Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor

Sputnik Türkiye

Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu, Türkiye’deki milletvekili transferlerini değerlendirdi. Mutlu, “Geçişler bölgeye... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T09:05+0300

2024-08-16T09:05+0300

2024-08-16T14:22+0300

yeri ve zamani

radyo

radyo

milletvekili

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anayasa

ak parti

chp

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Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor Sputnik Türkiye Barış Mutlu: Geçişler bölgeye hizmetin gelmediği gerekçesiyle yapılıyor

Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu'yu konuk etti. Özgan ve Mutlu, otoyollara ve köprülere gelen zamları, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ın durumunu, AK Parti'deki olası değişim sürecini, Türkiye’de muhalefetin durumunu, milletvekili transferleri ve yeni anayasa planını, sokak hayvanları kanununu ve olimpiyatları konuştu.Türkiye’deki milletvekili transferleri ve yeni anayasa ihtimali hakkında konuşan Mutlu, şunları söyledi:Geçişlerin sembolik bir anlam barındırdığını da söyleyen Özgan ise şu ifadeleri kullandı:Özgan, milletvekili transferlerinin, hem partiler hem milletvekilleri için fayda sağlamayacağını söylerken Mutlu ise şu ifadeleri kullandı:Siyasi partilerin köklü bir yenilenme vaadiyle ortaya çıktığını ve iktidara geldiğini vurgulayan Özgan, vadedilen açılımların gerçekleşmesinin ardından partilerin “kendilerini koruma” eğilimlerine geçiş yaptığını, milletvekili transferlerinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Yeni anayasa tartışmalarının ilerlemesiyle siyasi geçişlerde hızlanma olacağı tahminini de dile getiren Özgan, şunları söyledi:

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2024

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аудио, radyo, radyo, milletvekili, meclis, anayasa, ak parti, chp