https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/israil-ordusundan-lubnanin-guneyine-yeni-saldiri-2-hizbullah-mensubu-oldu-1086857135.html

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine yeni saldırı: 2 Hizbullah mensubu öldü

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine yeni saldırı: 2 Hizbullah mensubu öldü

Sputnik Türkiye

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü bildirirken, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T00:40+0300

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Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarındaki kayıplara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında Muhammad Ali Cihad Bedreddin ve Hüseyin Yasin Şeyto isimli iki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 Hizbullah mensubunun Lübnan'ın sınır bölgesindeki Mercayun ilçe merkezinde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırısında öldürüldükleri kaydedildi.Yakın zamanda konuşan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, savaşı önlemek ve İsrail saldırganlığını durdurmaya yönelik diplomasinin endişe verici şartlarla karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.Lübnan'ı da kapsayan bölgesel tehlikeyi ele almak üzere liderler düzeyinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Mikati, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının, ölümlerin, yıkımın, yerinden edilmenin tüm dünyanın gözü önünde işlendiğine dikkati çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/lubnan-israil-bidenin-gazzede-ateskes-girisimini-bozmak-istiyor-1086645594.html

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