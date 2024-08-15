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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/israil-ordusundan-lubnanin-guneyine-yeni-saldiri-2-hizbullah-mensubu-oldu-1086857135.html
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine yeni saldırı: 2 Hizbullah mensubu öldü
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine yeni saldırı: 2 Hizbullah mensubu öldü
Sputnik Türkiye
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü bildirirken, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T00:40+0300
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Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarındaki kayıplara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında Muhammad Ali Cihad Bedreddin ve Hüseyin Yasin Şeyto isimli iki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 Hizbullah mensubunun Lübnan'ın sınır bölgesindeki Mercayun ilçe merkezinde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırısında öldürüldükleri kaydedildi.Yakın zamanda konuşan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, savaşı önlemek ve İsrail saldırganlığını durdurmaya yönelik diplomasinin endişe verici şartlarla karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.Lübnan'ı da kapsayan bölgesel tehlikeyi ele almak üzere liderler düzeyinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Mikati, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının, ölümlerin, yıkımın, yerinden edilmenin tüm dünyanın gözü önünde işlendiğine dikkati çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/lubnan-israil-bidenin-gazzede-ateskes-girisimini-bozmak-istiyor-1086645594.html
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israil, israil-filistin, lübnan, hizbullah, hamas, ortadoğu, abd

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine yeni saldırı: 2 Hizbullah mensubu öldü

00:40 15.08.2024 (güncellendi: 00:41 15.08.2024)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı
İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü bildirirken, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 411'e yükseldi.
Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarındaki kayıplara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında Muhammad Ali Cihad Bedreddin ve Hüseyin Yasin Şeyto isimli iki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 Hizbullah mensubunun Lübnan'ın sınır bölgesindeki Mercayun ilçe merkezinde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırısında öldürüldükleri kaydedildi.
Yakın zamanda konuşan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, savaşı önlemek ve İsrail saldırganlığını durdurmaya yönelik diplomasinin endişe verici şartlarla karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.
Lübnan'ı da kapsayan bölgesel tehlikeyi ele almak üzere liderler düzeyinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Mikati, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının, ölümlerin, yıkımın, yerinden edilmenin tüm dünyanın gözü önünde işlendiğine dikkati çekmişti.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
Lübnan: İsrail, Biden'ın Gazze'de ateşkes girişimini bozmak istiyor
8 Ağustos, 17:42
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