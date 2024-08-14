https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ozel-askeri-harekat-bolgesinde-yaklasik-2-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1086830295.html

Özel askeri harekat bölgesinde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Özel askeri harekat bölgesinde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 925 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T13:20+0300

2024-08-14T13:20+0300

2024-08-14T13:24+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 165 askerini etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 475’ten fazla asker, bir tank ve üç adet ABD yapımı M113 dahil altı zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman, 690 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemlerine devam ederek düşmanın üç karşı saldırısını engelledi. Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 395 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. 120 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 80 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 147 İHA engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rusyanin-londra-buyukelcisi-kelin-ukrayna-ordusunun-saldirilarinda-ingilterenin-de-eli-var-1086822404.html

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