https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/yurt-disi-cikis-harci-zamlaniyor-1086736730.html

Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor

Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor

Sputnik Türkiye

Yurt dışı çıkış harç ücreti yarından itibaren 150 liradan 500 liraya yükselecek. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T21:33+0300

2024-08-11T21:33+0300

2024-08-11T21:33+0300

ekonomi

yurt dışı

yurt dışı seyahati

yurt dışı çıkışı

yurt dışı çıkış harcı

ekonomi

zam

vergi

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Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?Kanunla yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecekti.Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti 12 Ağustos'tan itibaren geçerli.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yurt-disina-cikacaklar-icin-yeni-harc-tutari-uyarisi-12-agustostan-once-yatirilabilecek-1086674539.html

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