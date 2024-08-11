https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/yurt-disi-cikis-harci-zamlaniyor-1086736730.html
Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor
Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor
Sputnik Türkiye
Yurt dışı çıkış harç ücreti yarından itibaren 150 liradan 500 liraya yükselecek. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T21:33+0300
2024-08-11T21:33+0300
2024-08-11T21:33+0300
ekonomi
yurt dışı
yurt dışı seyahati
yurt dışı çıkışı
yurt dışı çıkış harcı
ekonomi
zam
vergi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085897873_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_115b8f898f7b655ee0db456826037eaa.jpg
Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?Kanunla yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecekti.Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti 12 Ağustos'tan itibaren geçerli.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yurt-disina-cikacaklar-icin-yeni-harc-tutari-uyarisi-12-agustostan-once-yatirilabilecek-1086674539.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085897873_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_32a5fba6025cb257439c7fb2c74032af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yurt dışı çıkış harcı, yurt dışı çıkış harcı ne kadar, yurt dışı çıkış harcı zamlı fiyat, yurt dışı çıkış harcı ödeme yöntemi, yurt dışı çıkış harcı nereye yatırılıyor
yurt dışı çıkış harcı, yurt dışı çıkış harcı ne kadar, yurt dışı çıkış harcı zamlı fiyat, yurt dışı çıkış harcı ödeme yöntemi, yurt dışı çıkış harcı nereye yatırılıyor
Yurt dışı çıkış harcı zamlanıyor
Yurt dışı çıkış harç ücreti yarından itibaren 150 liradan 500 liraya yükselecek.
Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Kanunla yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseldi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecekti.
Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti 12 Ağustos'tan itibaren geçerli.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlamıştı.