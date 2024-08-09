https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/yeni-goruntuler-ortaya-cikti-yerel-polis-suikast-oncesi-gizli-servisi-saldirgan-hakkinda-uyarmis-1086673996.html

Soru işaretleri çoğalıyor: Polis, Trump'a suikast öncesi gizli servisi saldırgan hakkında uyarmış

Soru işaretleri çoğalıyor: Polis, Trump'a suikast öncesi gizli servisi saldırgan hakkında uyarmış

Sputnik Türkiye

Donald Trump'a yapılan suikast girişiminde polis kameralarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Videoda yerel polisin gizli servisi durum hakkında... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T12:28+0300

2024-08-09T12:28+0300

2024-08-09T12:33+0300

dünya

abd

donald trump

suikast

suikast girişimi

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ABD'de 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yayımlanan yeni videolarda, yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor.Washington Post gazetesinin internet sayfasında, eski Başkan Trump'a suikast girişiminin dakikalar öncesine ve sonrasına ait vücut kamerasıyla çekilen videolar paylaşıldı.Söz konusu videolarda, yerel bir polisin, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş açmasının hemen ardından, saldırganın kullandığı alanın güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda Gizli Servis'i önceden uyardığını söylemesi dikkati çekti.Polis videoda, "Onlara oraya birilerini görevlendirmeleri gerektiğini söyledim. Bunu salı günü söyledim." ifadelerini kullandı. Videoda, yerel bir polis memurunun "Neden çatıda değildik?" sorusu üzerine meslektaşının, "Gizli servis orada birilerini görevlendireceğini söylemişti." dediği duyuluyor.Başka bir videoda da yerel polis memurunun, saldırı olmadan saniyeler önce Crooks'un bulunduğu çatıya tırmanmaya çalıştığı ve saldırganı tespit etmesinin ardından geri indiği görüldü.Gizli Servis'ten söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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abd, donald trump, suikast, suikast girişimi