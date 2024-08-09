https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-1086659519.html

İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı

Sputnik Türkiye

İsrail'in, Suriye'nin Humus ilindeki Şuayerat Askeri havaalanına hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirilirken, Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda 4 Suriye... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

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Bakanlık, açıklamasında, "Bugün saat 20.55 sularında düşman İsrail, kuzey Lübnan hava sahasından bir saldırı başlatarak (ülkenin) orta kesimindeki bir dizi hedefe saldırdı.4 Suriye askeri yaralandı” ifadelerini kullandı.Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları da İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenlediğini doğruladı.Paylaşımlarda, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi" denirken, İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/suriye-batinin-ortadogulu-multecilere-yonelik-muamelesini-irkci-olarak-nitelendirdi-1086615737.html

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