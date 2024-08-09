https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/disislerinden-gazzede-kalici-ateskes-saglanmasi-amaciyla-yurutulen-cabalara-yonelik-aciklama-1086685827.html

Dışişleri'nden Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabalara yönelik açıklama

Dışişleri'nden Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabalara yönelik açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaların... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T17:59+0300

2024-08-09T17:59+0300

2024-08-09T17:59+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

dışişleri bakanlığı

filistin

abd

mısır

katar

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Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ile alakalı yazılı bir açıklama yayımladı."Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz" cümlesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, bu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini desteklediği aktarıldı.Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı planın, barış için uygun bir zemin teşkil ettiği belirtilerek, "Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır" ifadesi kullanıldı.ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/disisleri-bakani-fidandan-uluslararasi-kamuoyuna-cagri-israil-mutlaka-ama-mutlaka-durdurulmali-1086679304.html

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türkiye, dışişleri bakanlığı, filistin, abd, mısır, katar