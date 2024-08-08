https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/ali-koc-futbolda-adalet-istiyoruz-1086614869.html

Ali Koç: Futbolda adalet istiyoruz

Ali Koç: Futbolda adalet istiyoruz

Sputnik Türkiye

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç "Futbolda adalet istiyoruz. En umut verici durum; TFF Başkanımız, yönetim ve kurullarının futbolda adalet tesis edilmesi... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T00:44+0300

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2024-08-08T00:44+0300

spor

ali koç

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kurul başkanları, Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle bir araya geldi.TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.'Federasyonumuzun bu niyeti hepimize umut ışığı oldu'Yeni sezon öncesi futbol ailesi olarak bir araya geldiklerini belirten Başkan Koç, "Uzun zamandır böyle bir futbol ailesi tablosu görmemiştik. Herkes kendisini tanıttı. Kulüp başkanları beklentilerini aktardı. Hepimiz, aynı şeyi istediğimizin noktasına vardık. Futbolda adalet istiyoruz. En umut verici durum; TFF Başkanımız, yönetimi ve kurullarının futbolda adalet tesis edilmesi gerektiğini ifade etmeleri. Sayın Başkan, 'Adaleti tesis etmek hiç de zor değil, yeter ki istensin' dedi. Federasyonumuzun bu niyeti hepimize umut ışığı oldu. Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir futbol sistemi oluşturacaklarını söyledi. Bu bağlamda Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullandı.'Geçen sezon hiç yaşanmayacak olayları bir sezona sığdırdık'Türk futbolunun son 2 sezonda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yorulduğunun altını çizen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:'Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız'Ali Koç, Türk futbolunu el birliğiyle bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:Koç, konuşmasının sonunda yemek organizasyonu dolayısıyla kulüpler adına TFF'ye teşekkür etti

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ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff)