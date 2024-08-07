https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/istanbulda-hayat-pahaliligi-66-bin-500-lirasi-olmayan-yandi-1086584382.html

İstanbul'da hayat pahalılığı: 66 bin 500 lirası olmayan yandı

İstanbul'da hayat pahalılığı: 66 bin 500 lirası olmayan yandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul'da yaşam raporu yayınlandı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T15:01+0300

2024-08-07T15:01+0300

2024-08-07T15:01+0300

ekonomi

istanbul

ekonomi

yaşam

maliyet

maaş

zeytinyağı

tuvalet kağıdı

yumurta

bebek bezi

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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından her ay yayınlanan Yaşam Maliyeti Raporu'nun temmuz ayı sonuçları açıklandı. Temmuz ayı raporuna göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir yılda yüzde 71.40 arttı. Haziran ayına göre ise yüzde 4.76 oranında artış yaşandı ve İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti temmuz ayında 66 bin 550 TL oldu.Zeytinyağı rekor şekilde yükseldiGıda ürünlerinde geçen yıla oranla en çarpıcı fiyat artışı yüzde 112.87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.Temel tüketim ürünleri zamlandıFiyat artışında ikinci sırada ise yüzde 106.23 ile tuvalet kağıdı yer aldı.2023 yılı temmuz ayına göre;Beyaz peynir fiyatı yüzde 89.61,Yumurta yüzde 34.45,Bebek bezi yüzde 77.95,Kadın elbisesi yüzde 52.07Erkek tişörtü yüzde 77.90 oranında arttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/meteorolojiden-istanbul-dahil-21-il-icin-uyari-saat-verildi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1086506529.html

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