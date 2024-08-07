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İstanbul'da hayat pahalılığı: 66 bin 500 lirası olmayan yandı
İstanbul'da hayat pahalılığı: 66 bin 500 lirası olmayan yandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul'da yaşam raporu yayınlandı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T15:01+0300
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ekonomi
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ekonomi
yaşam
maliyet
maaş
zeytinyağı
tuvalet kağıdı
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından her ay yayınlanan Yaşam Maliyeti Raporu'nun temmuz ayı sonuçları açıklandı. Temmuz ayı raporuna göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir yılda yüzde 71.40 arttı. Haziran ayına göre ise yüzde 4.76 oranında artış yaşandı ve İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti temmuz ayında 66 bin 550 TL oldu.Zeytinyağı rekor şekilde yükseldiGıda ürünlerinde geçen yıla oranla en çarpıcı fiyat artışı yüzde 112.87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.Temel tüketim ürünleri zamlandıFiyat artışında ikinci sırada ise yüzde 106.23 ile tuvalet kağıdı yer aldı.2023 yılı temmuz ayına göre;Beyaz peynir fiyatı yüzde 89.61,Yumurta yüzde 34.45,Bebek bezi yüzde 77.95,Kadın elbisesi yüzde 52.07Erkek tişörtü yüzde 77.90 oranında arttı.
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istanbul'da yaşam maliyeti, istanbul iş ilanları, istanbul maaşları, istanbul, ipa, ekonomi, istanbul ev kiraları, istanbul hava durumu, istanbul barosu, istanbul ücretler

İstanbul'da hayat pahalılığı: 66 bin 500 lirası olmayan yandı

15:01 07.08.2024
© AAİstanbul sıcak
İstanbul sıcak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
© AA
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İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul'da yaşam raporu yayınlandı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66 bin 550 lira olarak hesaplandı. 2024 yılı temmuz ayında yüzde 71,40 artış görüldü. En çarpıcı fiyat artışı ise yüzde 112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında görüldü.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından her ay yayınlanan Yaşam Maliyeti Raporu'nun temmuz ayı sonuçları açıklandı. Temmuz ayı raporuna göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir yılda yüzde 71.40 arttı. Haziran ayına göre ise yüzde 4.76 oranında artış yaşandı ve İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti temmuz ayında 66 bin 550 TL oldu.

Zeytinyağı rekor şekilde yükseldi

Gıda ürünlerinde geçen yıla oranla en çarpıcı fiyat artışı yüzde 112.87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Temel tüketim ürünleri zamlandı

Fiyat artışında ikinci sırada ise yüzde 106.23 ile tuvalet kağıdı yer aldı.

2023 yılı temmuz ayına göre;

Beyaz peynir fiyatı yüzde 89.61,
Yumurta yüzde 34.45,
Bebek bezi yüzde 77.95,
Kadın elbisesi yüzde 52.07
Erkek tişörtü yüzde 77.90 oranında arttı.
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