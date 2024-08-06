https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israil-hizbullahin-saldirisi-sonrasi-2-kisi-yaralandi-iha-degil-demir-kubbe-fuzesi-isabet-etti-1086557268.html

İsrail: Hizbullah'ın saldırısı sonrası 2 kişi yaralandı, İHA değil demir kubbe füzesi isabet etti

İsrail: Hizbullah'ın saldırısı sonrası 2 kişi yaralandı, İHA değil demir kubbe füzesi isabet etti

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Hizbullah'ın düzenlediği saldırı sonrası 2 kişinin yaralandığını ancak yaralandığı söz konusu kişilerin Hizbullah insansız hava aracıyla (İHA)... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T18:49+0300

2024-08-06T18:49+0300

2024-08-06T18:49+0300

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israil

hizbullah

yaralı

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İsrail ordusu, bugün Lübnan Hizbullahı'nın Akka ve Nehariya arasında askeri üs olduğu ifade edilen bir noktaya düzenlediği saldırıda yaralananlara ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, İsrail ordusunca yürütülen soruşturma sonucunda 2 kişinin İsrail'e ait, hedefini ıskalayan bir demir kubbe füzesi nedeniyle yaralandığı belirtildi. Yaralanmalara ilişkin soruşturmanın devam ettiği de aktarıldı.Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanlar yükseldiği görülmüştü.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirmiş ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmamıştı.Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Akka’da yer alan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki Egoz Birimi 621'inci Karargah'ı kamikaze insanız hava aracı ile tam isabet hedef aldığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israil-medyasi-netanyahu-esi-ve-oglu-siginakta-kalacak-1086553185.html

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israil, hizbullah, yaralı