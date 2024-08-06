https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hizbullah-komutanlarindan-birinin-israil-tarafindan-olduruldugunu-duyurdu-1086529269.html
Hizbullah, komutanlarından birinin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu
Hizbullah, komutanlarından birinin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi. Böylece İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T00:22+0300
2024-08-06T00:22+0300
2024-08-06T00:22+0300
dünya
hizbullah
israil
saldırı
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Hizbullah, resmi Telegram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Zibdin beldesinden 37 yaşındaki Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğü ifade edildi.İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin bir görüntü yayınlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu öne sürdü.Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtildi.İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 394'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-ayn-el-esad-hava-ussune-roketli-saldiri--1086529165.html
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hizbullah, israil, saldırı
hizbullah, israil, saldırı
Hizbullah, komutanlarından birinin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi. Böylece İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 394'e yükseldi.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Zibdin beldesinden 37 yaşındaki Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin bir görüntü yayınlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu öne sürdü.
Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtildi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 394'e yükseldi.