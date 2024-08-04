https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/israil-ordusu-ile-hizbullah-arasindaki-catismalar-siddetlendi-1086476208.html

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Sputnik Türkiye

Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasında sınır hattındaki karşılıklı saldırılar şiddetlenerek sürerken, Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T09:49+0300

2024-08-04T09:49+0300

2024-08-04T09:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

lübnan

hizbullah

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

soykırım

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Lüban resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın sınır bölgesindeki Kfar Killa beldesine art arda 4 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.NNA'da ayrıca, İsrail'in Mahmudiye bölgesi ve Blad beldesi çevresine hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket fırlatıldıLübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketin büyük çoğunluğu önlendi.Saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.Hizbullah, saldırının İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.İsrail ile Lübnan arasında Mavi Hat olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/bidenin-danismani-hochstein-gazzedeki-ateskes-israil-hizbullah-catismasini-sonlandirabilir-1084959999.html

israil

lübnan

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu