https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/hava-savunma-kuvvetleri-dun-gece-ukraynaya-ait-75-iha-dusurdu-1086463119.html

Rus hava savunma kuvvetleri dün gece Ukrayna'ya ait 75 İHA düşürdü

Rus hava savunma kuvvetleri dün gece Ukrayna'ya ait 75 İHA düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece Ukrayna'ya ait 75 insansız hava aracı imha ettiğini bildirdi. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T12:58+0300

2024-08-03T12:58+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Rusya hava sahasında Ukrayna'ya ait 75 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini bildirdi.Açıklamada, "Nöbetteki hava savunma sistemleri tarafından, Rostov bölgesi üzerinde 36, Kursk bölgesi üzerinde 8, Belgorod bölgesi üzerinde 9, Oryol bölgesi üzerinde 17, Ryazan bölgeleri üzerinde 2, Voronej bölgesi, Azak Denizi ve Krasnodar bölgesi üzerinde de birer adet uçak tipi İHA’yı önlenerek imha edildi” ifadelerine yer verildi.Rostov Valisi Vasily Golubev, dün geceki yoğun İHA saldırısı nedeniyle Kamenskiy ve Morozovskiy ilçelerinde depolama tesisleri hasar gördüğünü, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-ucak-tipi-bir-ihayi-imha-etti-1085840686.html

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