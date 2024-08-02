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Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi
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Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi
Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD Deprem, "Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasını yaptı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD Deprem, sosyal medya hesabından son depremleri paylaşıyor.Sosyal medyadan yapılan son açıklamada Hatay Reyhanlı ve Suriye Humus bölgesi arasında bir deprem olduğu duyuruldu.Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/malatyada-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1086395184.html
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son dakika hatay'da deprem mi oldu?, deprem hatay'da nerede oldu?, hatay deprem, kandilli ve afad son depremler listesi, 02 ağustos 2024 deprem
son dakika hatay'da deprem mi oldu?, deprem hatay'da nerede oldu?, hatay deprem, kandilli ve afad son depremler listesi, 02 ağustos 2024 deprem

Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi

14:37 02.08.2024 (güncellendi: 15:01 02.08.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© İHA
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AFAD Deprem, "Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasını yaptı.
AFAD Deprem, sosyal medya hesabından son depremleri paylaşıyor.
Sosyal medyadan yapılan son açıklamada Hatay Reyhanlı ve Suriye Humus bölgesi arasında bir deprem olduğu duyuruldu.
Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
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