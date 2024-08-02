https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/hatayda-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1086441694.html
Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi
Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD Deprem, "Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasını yaptı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T14:37+0300
2024-08-02T14:37+0300
2024-08-02T15:01+0300
türkiye
son dakika
deprem
afad
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AFAD Deprem, sosyal medya hesabından son depremleri paylaşıyor.Sosyal medyadan yapılan son açıklamada Hatay Reyhanlı ve Suriye Humus bölgesi arasında bir deprem olduğu duyuruldu.Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/malatyada-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1086395184.html
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son dakika hatay'da deprem mi oldu?, deprem hatay'da nerede oldu?, hatay deprem, kandilli ve afad son depremler listesi, 02 ağustos 2024 deprem
son dakika hatay'da deprem mi oldu?, deprem hatay'da nerede oldu?, hatay deprem, kandilli ve afad son depremler listesi, 02 ağustos 2024 deprem
Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi
14:37 02.08.2024 (güncellendi: 15:01 02.08.2024)
AFAD Deprem, "Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasını yaptı.
AFAD Deprem, sosyal medya hesabından son depremleri paylaşıyor.
Sosyal medyadan yapılan son açıklamada Hatay Reyhanlı ve Suriye Humus bölgesi arasında bir deprem olduğu duyuruldu.
Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.