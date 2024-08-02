https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/hatayda-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1086441694.html

Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi

Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD Deprem, "Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasını yaptı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T14:37+0300

2024-08-02T14:37+0300

2024-08-02T15:01+0300

türkiye

son dakika

deprem

afad

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AFAD Deprem, sosyal medya hesabından son depremleri paylaşıyor.Sosyal medyadan yapılan son açıklamada Hatay Reyhanlı ve Suriye Humus bölgesi arasında bir deprem olduğu duyuruldu.Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/malatyada-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1086395184.html

türkiye

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