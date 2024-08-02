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Arda Güler antrenmanda sakatlandı, Ancelotti antrenmanı durdurdu
Arda Güler antrenmanda sakatlandı, Ancelotti antrenmanı durdurdu
Sputnik Türkiye
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler, geçtiğimiz günlerde takıma katıldı. Milli futbolcu, eflatun-beyazlılarla çıktığı son antrenmanda... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T15:50+0300
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spor
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Rudiger'in müdahalesi sonrası antrenmanda herkesin yüreğini ağzına getirdi.Kısa süreli sakatlıkRudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler acılar içinde yerde kaldı. Milli futbolcu yerden kalkamazken ilk müdahaleyi Rudiger yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Arda Güler ile ilgilenirken genç yıldız daha sonra ayağa kalktı.Sekerek yürüyen Arda Güler'den Rudiger yaptığı müdahale için özür diledi.
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arda güler, carlo ancelotti, antonio rudiger, sakatlık, real madrid
arda güler, carlo ancelotti, antonio rudiger, sakatlık, real madrid

Arda Güler antrenmanda sakatlandı, Ancelotti antrenmanı durdurdu

15:50 02.08.2024 (güncellendi: 15:51 02.08.2024)
© AA / Jacek BoczarskiLa Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler (15) de mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA / Jacek Boczarski
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler, geçtiğimiz günlerde takıma katıldı. Milli futbolcu, eflatun-beyazlılarla çıktığı son antrenmanda Rudiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kaldı. Ancelotti hemen antrenmanı durdurdu ve oyuncunun yanına geldi.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Rudiger'in müdahalesi sonrası antrenmanda herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Kısa süreli sakatlık

Rudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler acılar içinde yerde kaldı. Milli futbolcu yerden kalkamazken ilk müdahaleyi Rudiger yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Arda Güler ile ilgilenirken genç yıldız daha sonra ayağa kalktı.

Sekerek yürüyen Arda Güler'den Rudiger yaptığı müdahale için özür diledi.
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