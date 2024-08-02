https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/arda-guler-antrenmanda-sakatlandi-ancelotti-antrenmani-durdurdu-1086443791.html

Arda Güler antrenmanda sakatlandı, Ancelotti antrenmanı durdurdu

Arda Güler antrenmanda sakatlandı, Ancelotti antrenmanı durdurdu

Sputnik Türkiye

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler, geçtiğimiz günlerde takıma katıldı. Milli futbolcu, eflatun-beyazlılarla çıktığı son antrenmanda... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T15:50+0300

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spor

arda güler

carlo ancelotti

antonio rudiger

sakatlık

real madrid

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Rudiger'in müdahalesi sonrası antrenmanda herkesin yüreğini ağzına getirdi.Kısa süreli sakatlıkRudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler acılar içinde yerde kaldı. Milli futbolcu yerden kalkamazken ilk müdahaleyi Rudiger yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Arda Güler ile ilgilenirken genç yıldız daha sonra ayağa kalktı.Sekerek yürüyen Arda Güler'den Rudiger yaptığı müdahale için özür diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html

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Sputnik Türkiye

arda güler, carlo ancelotti, antonio rudiger, sakatlık, real madrid