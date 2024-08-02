https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/arda-guler-antrenmanda-sakatlandi-ancelotti-antrenmani-durdurdu-1086443791.html
Arda Güler antrenmanda sakatlandı, Ancelotti antrenmanı durdurdu
Arda Güler antrenmanda sakatlandı, Ancelotti antrenmanı durdurdu
Sputnik Türkiye
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler, geçtiğimiz günlerde takıma katıldı. Milli futbolcu, eflatun-beyazlılarla çıktığı son antrenmanda... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T15:50+0300
2024-08-02T15:50+0300
2024-08-02T15:51+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
antonio rudiger
sakatlık
real madrid
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Rudiger'in müdahalesi sonrası antrenmanda herkesin yüreğini ağzına getirdi.Kısa süreli sakatlıkRudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler acılar içinde yerde kaldı. Milli futbolcu yerden kalkamazken ilk müdahaleyi Rudiger yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Arda Güler ile ilgilenirken genç yıldız daha sonra ayağa kalktı.Sekerek yürüyen Arda Güler'den Rudiger yaptığı müdahale için özür diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html
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arda güler, carlo ancelotti, antonio rudiger, sakatlık, real madrid
arda güler, carlo ancelotti, antonio rudiger, sakatlık, real madrid
Arda Güler antrenmanda sakatlandı, Ancelotti antrenmanı durdurdu
15:50 02.08.2024 (güncellendi: 15:51 02.08.2024)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler, geçtiğimiz günlerde takıma katıldı. Milli futbolcu, eflatun-beyazlılarla çıktığı son antrenmanda Rudiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kaldı. Ancelotti hemen antrenmanı durdurdu ve oyuncunun yanına geldi.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Rudiger'in müdahalesi sonrası antrenmanda herkesin yüreğini ağzına getirdi.
Rudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler acılar içinde yerde kaldı. Milli futbolcu yerden kalkamazken ilk müdahaleyi Rudiger yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Arda Güler ile ilgilenirken genç yıldız daha sonra ayağa kalktı.
Sekerek yürüyen Arda Güler'den Rudiger yaptığı müdahale için özür diledi.