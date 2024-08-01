https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/malatyada-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1086395184.html
Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
Sputnik Türkiye
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.52'de 10.83 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T08:52+0300
2024-08-01T08:52+0300
2024-08-01T09:49+0300
türkiye
deprem
son dakika
malatya
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/afad-acikladi-malatyada-deprem-1086361270.html
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Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
08:52 01.08.2024 (güncellendi: 09:49 01.08.2024)
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.52'de 10.83 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.