https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/malatyada-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1086395184.html

Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

Malatya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

Sputnik Türkiye

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.52'de 10.83 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T08:52+0300

2024-08-01T08:52+0300

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türkiye

deprem

son dakika

malatya

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,83 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/afad-acikladi-malatyada-deprem-1086361270.html

türkiye

malatya

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