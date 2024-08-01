https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ak-partili-il-baskani-trafik-kazasi-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1086396526.html
AK Partili il başkanı trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
AK Partili il başkanı trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası Ankara'dan dönüş yolunda Eskişehir civarında trafik kazası... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T09:53+0300
2024-08-01T09:53+0300
2024-08-01T09:53+0300
türkiye
trafik kazası
ak parti
eskişehir
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Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde istişare toplantılarına katılan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 10 ANA 560 plakalı özel aracı ile Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Başkan Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/unlu-youtuber-enes-batur-trafik-kazasi-gecirdi--1085582126.html
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trafik kazası, ak parti, eskişehir
trafik kazası, ak parti, eskişehir
AK Partili il başkanı trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası Ankara'dan dönüş yolunda Eskişehir civarında trafik kazası geçirdi. Aydemir, sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde istişare toplantılarına katılan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 10 ANA 560 plakalı özel aracı ile Eskişehir'de trafik kazası geçirdi.
Başkan Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.