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AK Partili il başkanı trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
AK Partili il başkanı trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası Ankara'dan dönüş yolunda Eskişehir civarında trafik kazası... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T09:53+0300
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türkiye
trafik kazası
ak parti
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Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde istişare toplantılarına katılan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 10 ANA 560 plakalı özel aracı ile Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Başkan Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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trafik kazası, ak parti, eskişehir
trafik kazası, ak parti, eskişehir

AK Partili il başkanı trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı

09:53 01.08.2024
© İHA / HÜSEYİN TOKMAK-AW258555AK Partili il başkanı trafik kazası geçirdi
AK Partili il başkanı trafik kazası geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© İHA / HÜSEYİN TOKMAK-AW258555
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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası Ankara'dan dönüş yolunda Eskişehir civarında trafik kazası geçirdi. Aydemir, sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde istişare toplantılarına katılan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 10 ANA 560 plakalı özel aracı ile Eskişehir'de trafik kazası geçirdi.
Başkan Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Enes Batur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
TÜRKİYE
Ünlü YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi
5 Temmuz, 23:22
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