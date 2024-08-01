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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/abdden-vatandaslarina-lubnana-seyahat-etmemeleri-uyarisi-1086394143.html
ABD'den vatandaşlarına 'Lübnan'a seyahat etmemeleri' uyarısı
ABD'den vatandaşlarına 'Lübnan'a seyahat etmemeleri' uyarısı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu. 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T02:56+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında güncellenen seyahat uyarıları bölümünde Lübnan'la ilgili yeni uyarı yayımlandı.Açıklamada, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.Halen Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına ise güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölümünde bulunanlara bölgeden derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.
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ABD'den vatandaşlarına 'Lübnan'a seyahat etmemeleri' uyarısı

02:56 01.08.2024
© SputnikABD Dışişleri Bakanlığı binası
ABD Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında güncellenen seyahat uyarıları bölümünde Lübnan'la ilgili yeni uyarı yayımlandı.
Açıklamada, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.
Halen Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına ise güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölümünde bulunanlara bölgeden derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.
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