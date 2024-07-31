https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/filistin-devlet-baskani-abbas-hamas-lideri-haniyenin-oldurulmesini-kinadi-1086361102.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesini kınadı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesini kınadı
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T08:17+0300
2024-07-31T08:17+0300
2024-07-31T08:12+0300
israil- filistin çatışması
filistin
mahmud abbas
ismail haniye
hamas
israil
iran
tahran
suikast
ölüm
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WAFA haber ajansının aktardığına göre, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas hareketinin lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı ve ve bunu korkakça bir eylem ve tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi.”Abbas’ın Filistinlilere birlik, sabır ve İsrail işgali karşısında direnç çağrısında bulundu.Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen suikastte öldürüldüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniyenin-oldurulmesine-iliskin-israilden-ilk-aciklama-dunya-daha-iyi-bir-yer-oldu-1086360340.html
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filistin, mahmud abbas, ismail haniye, hamas, israil, iran, tahran, suikast, ölüm
filistin, mahmud abbas, ismail haniye, hamas, israil, iran, tahran, suikast, ölüm
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesini kınadı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti.
WAFA
haber ajansının aktardığına göre, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas hareketinin lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı ve ve bunu korkakça bir eylem ve tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi.
”
Abbas’ın Filistinlilere birlik, sabır ve İsrail işgali karşısında direnç çağrısında bulundu.
Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen suikastte öldürüldüğü bildirilmişti.