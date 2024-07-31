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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/filistin-devlet-baskani-abbas-hamas-lideri-haniyenin-oldurulmesini-kinadi-1086361102.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesini kınadı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesini kınadı
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T08:17+0300
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israil- filistin çatışması
filistin
mahmud abbas
ismail haniye
hamas
israil
iran
tahran
suikast
ölüm
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WAFA haber ajansının aktardığına göre, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas hareketinin lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı ve ve bunu korkakça bir eylem ve tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi.”Abbas’ın Filistinlilere birlik, sabır ve İsrail işgali karşısında direnç çağrısında bulundu.Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen suikastte öldürüldüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniyenin-oldurulmesine-iliskin-israilden-ilk-aciklama-dunya-daha-iyi-bir-yer-oldu-1086360340.html
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filistin, mahmud abbas, ismail haniye, hamas, israil, iran, tahran, suikast, ölüm
filistin, mahmud abbas, ismail haniye, hamas, israil, iran, tahran, suikast, ölüm

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesini kınadı

08:17 31.07.2024
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti.
WAFA haber ajansının aktardığına göre, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas hareketinin lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı ve ve bunu korkakça bir eylem ve tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi.
Abbas’ın Filistinlilere birlik, sabır ve İsrail işgali karşısında direnç çağrısında bulundu.
Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen suikastte öldürüldüğü bildirilmişti.
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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