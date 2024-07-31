https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/filistin-devlet-baskani-abbas-hamas-lideri-haniyenin-oldurulmesini-kinadi-1086361102.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesini kınadı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesini kınadı

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T08:17+0300

2024-07-31T08:17+0300

2024-07-31T08:12+0300

israil- filistin çatışması

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WAFA haber ajansının aktardığına göre, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas hareketinin lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı ve ve bunu korkakça bir eylem ve tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi.”Abbas’ın Filistinlilere birlik, sabır ve İsrail işgali karşısında direnç çağrısında bulundu.Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen suikastte öldürüldüğü bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniyenin-oldurulmesine-iliskin-israilden-ilk-aciklama-dunya-daha-iyi-bir-yer-oldu-1086360340.html

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filistin, mahmud abbas, ismail haniye, hamas, israil, iran, tahran, suikast, ölüm