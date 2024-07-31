https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/afad-acikladi-malatyada-deprem-1086361270.html

AFAD açıkladı: Malatya'da deprem

AFAD açıkladı: Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 31 Temmuz 2024 sabahı saat 07:10'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T08:20+0300

2024-07-31T08:20+0300

2024-07-31T08:20+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

malatya

son depremler

deprem

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Depremin merkezi, 38.32417 enlem ve 38.24194 boylamında yer aldı ve yerin 8.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Depremin ardından, insanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hamas-lideri-haniyenin-oldurulmesinin-ardindan-disisleri-bakanligi-savasi-yayma-hedefi-tasiyor-1086361011.html

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), malatya, son depremler, deprem, deprem