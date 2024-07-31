https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/afad-acikladi-malatyada-deprem-1086361270.html
AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 31 Temmuz 2024 sabahı saat 07:10'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T08:20+0300
2024-07-31T08:20+0300
2024-07-31T08:20+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Depremin merkezi, 38.32417 enlem ve 38.24194 boylamında yer aldı ve yerin 8.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Depremin ardından, insanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hamas-lideri-haniyenin-oldurulmesinin-ardindan-disisleri-bakanligi-savasi-yayma-hedefi-tasiyor-1086361011.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), malatya, son depremler, deprem, deprem
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), malatya, son depremler, deprem, deprem
AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 31 Temmuz 2024 sabahı saat 07:10'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Depremin merkezi, 38.32417 enlem ve 38.24194 boylamında yer aldı ve yerin 8.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin ardından, insanlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamaları merakla beklemeye başladı. "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.