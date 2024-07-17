https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/peskov-rusya-ve-putin-abddeki-secim-kampanyasinin-ayrilmaz-parcasi-1085935849.html
Peskov: Rusya ve Putin, ABD'deki seçim kampanyasının ayrılmaz parçası
Peskov: Rusya ve Putin, ABD'deki seçim kampanyasının ayrılmaz parçası
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD seçim kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T13:41+0300
2024-07-17T13:41+0300
2024-07-17T13:41+0300
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dmitriy peskov
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ABD’de kasım ayında planlanan başkanlık seçimlerine giden süreçte, özellikle de son yıllarda adayların geleneksel olarak Rusya ve şahsen Putin'i, sona yaklaştıkça giderek kızışan seçim kampanyasının ayrılmaz bir parçası haline getirdiğine dikkat çeken Peskov, “Putin ve Rusya konusu seçim tartışmalarında her zaman gündemdedir” dedi.Peskov, Putin’e ‘katil’ diyerek savaş suçlusu ilan eden mevcut başkan Joe Biden’a kıyasla Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Rusya ve ABD arasında bir diyalog olduğunu dışlamazken, ancak yine de Trump döneminde yeni kısıtlamalar getirildiğini ve Rusya’nın yararına bir gelişme yaşanmadığını hatırlattı.“Trump döneminde özellikle Rusya için iyi bir gelişme olmadı, aksine Trump döneminde giderek daha fazla yeni kısıtlamalar getirildi. Ancak yine de diyalog vardı” diyen Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın, ABD yaptırımlarının gayrimeşru olduğunu ve küresel ekonominin temellerini ve dayanaklarını zayıflattığını düşündüğünü tekrarladı.ABD Başkanlık seçimlerinde Biden ile yarışan Donald Trump, yakın zamanda yaptığı açıklamada, mevcut Beyaz Saray yönetiminin Rusya'ya yönelik politikasını yorumlarken yaptırımlardan yana olmadığını söylemişti.‘Avrupa'nın Kiev'e yardım konusundaki açıklamaları, Orban'ın barış girişimlerine bir yanıt’Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın tartışmalı Ukrayna'da barış misyonu ile birlikte Rusya ve Çin gezilerinin ardından AB’de giderek şiddetlenen tepkileri de değerlendiren Peskov, Avrupa'dan gelen Kiev'e askeri yardımda kararlılık açıklamaları ve Orban'ı karalayarak ifşa etme girişimlerinin esasen Orban'ın barış girişimlerine verilen açık bir yanıt olduğunu vurguladı.Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın "Ukrayna'da Rusya'nın galip gelmesi halinde Rusya ile Batı arasındaki olası savaş ‘inanılmaz derecede yakın' olacaktır" sözlerini de yorumlayan Peskov, bu görüşe katılmadıklarının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-yana-degilim--1085927214.html
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abd, rusya, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
abd, rusya, joe biden, donald trump, abd başkanlık seçimleri, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Rusya ve Putin, ABD'deki seçim kampanyasının ayrılmaz parçası
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD seçim kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
ABD’de kasım ayında planlanan başkanlık seçimlerine giden süreçte, özellikle de son yıllarda adayların geleneksel olarak Rusya ve şahsen Putin'i, sona yaklaştıkça giderek kızışan seçim kampanyasının ayrılmaz bir parçası haline getirdiğine dikkat çeken Peskov, “Putin ve Rusya konusu seçim tartışmalarında her zaman gündemdedir” dedi.
Peskov, Putin’e ‘katil’ diyerek savaş suçlusu ilan eden mevcut başkan Joe Biden’a kıyasla Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Rusya ve ABD arasında bir diyalog olduğunu dışlamazken, ancak yine de Trump döneminde yeni kısıtlamalar getirildiğini ve Rusya’nın yararına bir gelişme yaşanmadığını hatırlattı.
“Trump döneminde özellikle Rusya için iyi bir gelişme olmadı, aksine Trump döneminde giderek daha fazla yeni kısıtlamalar getirildi. Ancak yine de diyalog vardı” diyen Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın, ABD yaptırımlarının gayrimeşru olduğunu ve küresel ekonominin temellerini ve dayanaklarını zayıflattığını düşündüğünü tekrarladı.
ABD Başkanlık seçimlerinde Biden ile yarışan Donald Trump, yakın zamanda yaptığı açıklamada, mevcut Beyaz Saray yönetiminin Rusya'ya yönelik politikasını yorumlarken yaptırımlardan yana olmadığını söylemişti.
‘Avrupa'nın Kiev'e yardım konusundaki açıklamaları, Orban'ın barış girişimlerine bir yanıt’
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın tartışmalı Ukrayna'da barış misyonu ile birlikte Rusya ve Çin gezilerinin ardından AB’de giderek şiddetlenen tepkileri de değerlendiren Peskov, Avrupa'dan gelen Kiev'e askeri yardımda kararlılık açıklamaları ve Orban'ı karalayarak ifşa etme girişimlerinin esasen Orban'ın barış girişimlerine verilen açık bir yanıt olduğunu vurguladı.
Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın "Ukrayna'da Rusya'nın galip gelmesi halinde Rusya ile Batı arasındaki olası savaş ‘inanılmaz derecede yakın' olacaktır" sözlerini de yorumlayan Peskov, bu görüşe katılmadıklarının altını çizdi.