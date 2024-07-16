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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/borrell-abde-anlasmaya-varmanin-giderek-zorlastigini-soyledi-1085909092.html
Borrell, AB'de anlaşmaya varmanın giderek zorlaştığını söyledi
Borrell, AB'de anlaşmaya varmanın giderek zorlaştığını söyledi
Sputnik Türkiye
Görevini Estonya Başbakanı Kaja Kallas’a bırakacak olan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğe üye ülkelerin yeni ve... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T16:54+0300
2024-07-16T16:54+0300
dünya
avrupa birliği
josep borrell
ab
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6-9 Haziran'da AB ülkelerinde yapılan seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu'nda 10'uncu yasama dönemi başlarken, Macaristan Başbakanı Orban’ın kurduğu aşırı muhafazakar yeni oluşumun AP'deki en büyük 3. grup haline gelmesini değerlendiren Borrell, “Anlaşmaya varmak daha zor olacak” ifadesini kullandı.En büyük endişenin güvenlik olduğuna değinen Borrell, “Bizim dahil olmadığımız ama bizi derinden etkileyen iki savaşla karşı karşıyayız. Ukrayna'daki çatışmalar ve Gazze'deki savaş. Sivil hayatların maliyeti ve Gazze halkının çektiği acılar açısından durum giderek daha dramatik hale gelirken, henüz serbest bırakılmayan rehineler de var” dedi.Önümüzdeki aylarda görevinden ayrılacak olan Borrell, bir sonraki Avrupa yasama meclisinin güvenlik konularının çok daha fazla gündemde olacağı bir dinamiğe sahip olacağına dikkat çekerek, bu bağlamda Avrupa'yı daha fazla birlik olmaya çağırdı.Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından AB Yüksek Temsilciliği pozisyonu için önerilen Estonya Başbakanı Kaja Kallas, başbakanlıktan istifa ederken, Rusya, Rus karşıtı söylemleriyle öne çıkan Kallas'ı, Şubat 2024'te arananlar listesine almıştı.AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi olması halinde Kallas, bu görevi üstlenen ilk Doğu Avrupalı siyasetçi konumunda olacak.Kallas, AB'nin dış ve güvenlik politikasından sorumlu olacak, AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek.Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden Roberta Metsola seçildi6-9 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan seçimlerin ardından AP Genel Kurulu Strazburg'da toplanırken, Roberta Metsola, bir dönem daha görev yapmak üzere Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı seçildi.Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Başkan Roberta Metsola ve Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero arasında yapılan oylama sonucunda Metsola, mutlak çoğunluğu elde ederek bir kez daha AP Başkanlığına seçildi.Kapalı zarfla yapılan oylamada Metsola 562, Montero ise 61 oy aldı.Metsola, AP'nin Ukrayna'ya verilen güçlü desteğin sesi olmaya devam edeceğini, ‘Ortadoğu'da sürdürülebilir barış, hak ve güvenlik eşitliğinin’ savunulacağı bir platform olacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/avrupa-parlamentosu-macaristanin-abdeki-oy-hakkinin-geri-alinmasini-istedi-1085903951.html
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avrupa birliği, josep borrell, ab, ukrayna krizi, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, macaristan, viktor orban, ortadoğu, rusya

Borrell, AB'de anlaşmaya varmanın giderek zorlaştığını söyledi

16:54 16.07.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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Görevini Estonya Başbakanı Kaja Kallas’a bırakacak olan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğe üye ülkelerin yeni ve daha bölünmüş bir Avrupa Parlamentosu (AP) altında anlaşmaya varmalarının daha zor olacağını söyledi.
6-9 Haziran'da AB ülkelerinde yapılan seçimlerin ardından Avrupa Parlamentosu'nda 10'uncu yasama dönemi başlarken, Macaristan Başbakanı Orban’ın kurduğu aşırı muhafazakar yeni oluşumun AP'deki en büyük 3. grup haline gelmesini değerlendiren Borrell, “Anlaşmaya varmak daha zor olacak” ifadesini kullandı.
En büyük endişenin güvenlik olduğuna değinen Borrell,Bizim dahil olmadığımız ama bizi derinden etkileyen iki savaşla karşı karşıyayız. Ukrayna'daki çatışmalar ve Gazze'deki savaş. Sivil hayatların maliyeti ve Gazze halkının çektiği acılar açısından durum giderek daha dramatik hale gelirken, henüz serbest bırakılmayan rehineler de var” dedi.
Önümüzdeki aylarda görevinden ayrılacak olan Borrell, bir sonraki Avrupa yasama meclisinin güvenlik konularının çok daha fazla gündemde olacağı bir dinamiğe sahip olacağına dikkat çekerek, bu bağlamda Avrupa'yı daha fazla birlik olmaya çağırdı.
Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından AB Yüksek Temsilciliği pozisyonu için önerilen Estonya Başbakanı Kaja Kallas, başbakanlıktan istifa ederken, Rusya, Rus karşıtı söylemleriyle öne çıkan Kallas'ı, Şubat 2024'te arananlar listesine almıştı.
AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi olması halinde Kallas, bu görevi üstlenen ilk Doğu Avrupalı siyasetçi konumunda olacak.
Kallas, AB'nin dış ve güvenlik politikasından sorumlu olacak, AB Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden Roberta Metsola seçildi

6-9 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan seçimlerin ardından AP Genel Kurulu Strazburg'da toplanırken, Roberta Metsola, bir dönem daha görev yapmak üzere Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı seçildi.
Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Başkan Roberta Metsola ve Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero arasında yapılan oylama sonucunda Metsola, mutlak çoğunluğu elde ederek bir kez daha AP Başkanlığına seçildi.
Kapalı zarfla yapılan oylamada Metsola 562, Montero ise 61 oy aldı.
Metsola, AP'nin Ukrayna'ya verilen güçlü desteğin sesi olmaya devam edeceğini, ‘Ortadoğu'da sürdürülebilir barış, hak ve güvenlik eşitliğinin’ savunulacağı bir platform olacağını aktardı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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