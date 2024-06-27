https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/narkocelik-24-operasyonlarinda-83-supheli-yakalandi-temizlemeye-kararliyiz-1085277787.html

Narkoçelik-24 operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı: 'Temizlemeye kararlıyız'

Narkoçelik-24 operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı: 'Temizlemeye kararlıyız'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde uyuşturucu imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüphelinin... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T09:06+0300

2024-06-27T09:06+0300

2024-06-27T09:06+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep'te operasyonlar düzenlendiğini belirtti.Operasyonlarda 911 kilogram uyuşturucu, 10 milyon 995 bin kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 83 zehir taciri ve sokak satıcısından 28'inin tutuklandığını, 17'sine adli kontrol kararı verildiğini, 5'nin de işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bakan-yerlikayadan-ispanyadaki-argay-operasyonu-aciklamasi-kerim-daglioglu-yakalandi-1085232653.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya