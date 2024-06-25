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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/trumpa-yonelik-gizli-belge-davasinda-konusma-yasagi-talebi-1085192007.html
Trump’a yönelik ‘gizli belge’ davasında konuşma yasağı talebi
Trump’a yönelik ‘gizli belge’ davasında konuşma yasağı talebi
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Trump’a yönelik ‘gizli belge’ davasında savcıların yeni konuşma yasağı talebini değerlendiren Yargıç Aileen Canon iddia makamından daha fazla... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T09:06+0300
2024-06-25T09:06+0300
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bu konuda yapılan yasal incelemeleri engellemekle suçlandığı davaya ilişkin duruşma Florida'nın Fort Pierce şehrindeki federal mahkemede yapıldı.Savcıların Trump’a yönelik yeni konuşma yasağı talebini değerlendiren Yargıç Aileen Canon, iddia makamının Trump'ın sözlerinin tehdide yol açtığına dair daha fazla kanıt sunması gerektiğini belirtti.Savcılar ise Trump'ın malikanesinde yapılan aramaya katılan FBI ajanlarına Joe Biden yönetimi tarafından kendisine ateş etme yetkisi verildiği yönündeki iddialarının FBI ajanları için güvenlik riski oluşturduğunu belirterek konuşma yasağı kararı verilmesini talep etti.Trump'ın avukatları iddiaları reddettiTrump'ın avukatı Todd Blanche ise, müvekkilinin paylaşımlarında FBI ajanlarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirterek, “İfadeler çok açık bir şekilde Başkan Biden'a yöneliktir” ifadelerini kullandı.Trump'ın avukatı Emil Bove da, konuşma yasağı talebinin müvekkilinin seçim kampanyası çalışmalarını engellemeye yönelik bir çaba olduğunu savundu. Trump’ın katılmadığı bugünkü duruşma iddia ve savunma makamlarının dinlenmesiyle sona ererken, mahkeme herhangi bir karar vermedi.Evinde gizli belgeler bulunmuştuTrump’ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait 100’ü aşkın gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a birçok farklı suçlama yöneltilmişti.Biden yönetimini suçlamıştıMalikanesinde yapılan arama ile ilgili olarak Joe Biden yönetimini suçlayan Trump ise internet üzerinden yaptığı açıklamada "Sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı, Mar-a-Lago'ya yaptığı yasadışı ve anayasaya aykırı baskında FBI'a öldürücü güç kullanma yetkisi verdi. Artık Joe Biden’ın demokrasi için ciddi bir tehdit olduğunu biliyoruz. Zihinsel olarak göreve uygun değildir” ifadelerini kullanmıştı.
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abd, joe biden, donald trump, dava, mahkeme, abd başkanlık seçimleri
abd, joe biden, donald trump, dava, mahkeme, abd başkanlık seçimleri

Trump’a yönelik ‘gizli belge’ davasında konuşma yasağı talebi

09:06 25.06.2024
© AP Photo / Seth WenigDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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Eski ABD Başkanı Trump’a yönelik ‘gizli belge’ davasında savcıların yeni konuşma yasağı talebini değerlendiren Yargıç Aileen Canon iddia makamından daha fazla kanıt istedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bu konuda yapılan yasal incelemeleri engellemekle suçlandığı davaya ilişkin duruşma Florida'nın Fort Pierce şehrindeki federal mahkemede yapıldı.
Savcıların Trump’a yönelik yeni konuşma yasağı talebini değerlendiren Yargıç Aileen Canon, iddia makamının Trump'ın sözlerinin tehdide yol açtığına dair daha fazla kanıt sunması gerektiğini belirtti.
Savcılar ise Trump'ın malikanesinde yapılan aramaya katılan FBI ajanlarına Joe Biden yönetimi tarafından kendisine ateş etme yetkisi verildiği yönündeki iddialarının FBI ajanları için güvenlik riski oluşturduğunu belirterek konuşma yasağı kararı verilmesini talep etti.

Trump'ın avukatları iddiaları reddetti

Trump'ın avukatı Todd Blanche ise, müvekkilinin paylaşımlarında FBI ajanlarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirterek, “İfadeler çok açık bir şekilde Başkan Biden'a yöneliktir” ifadelerini kullandı.
Trump'ın avukatı Emil Bove da, konuşma yasağı talebinin müvekkilinin seçim kampanyası çalışmalarını engellemeye yönelik bir çaba olduğunu savundu. Trump’ın katılmadığı bugünkü duruşma iddia ve savunma makamlarının dinlenmesiyle sona ererken, mahkeme herhangi bir karar vermedi.

Evinde gizli belgeler bulunmuştu

Trump’ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait 100’ü aşkın gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a birçok farklı suçlama yöneltilmişti.

Biden yönetimini suçlamıştı

Malikanesinde yapılan arama ile ilgili olarak Joe Biden yönetimini suçlayan Trump ise internet üzerinden yaptığı açıklamada "Sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı, Mar-a-Lago'ya yaptığı yasadışı ve anayasaya aykırı baskında FBI'a öldürücü güç kullanma yetkisi verdi. Artık Joe Biden’ın demokrasi için ciddi bir tehdit olduğunu biliyoruz. Zihinsel olarak göreve uygun değildir” ifadelerini kullanmıştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
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