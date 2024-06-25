https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-79-ihasi-engellendi-1085204413.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 79 İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 79 İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 79 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini ve 2 bin 350... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T13:57+0300
2024-06-25T13:57+0300
2024-06-25T13:54+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, etkin eylemlerine devam ederek yaklaşık 235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 450 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca bir mühimmat deposu vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler son bir gün içerisinde 830’dan fazla asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak 3 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 560 asker ve bir tank oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman, 150 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri ayrıca gerçekleştirdiği hava ve füze saldırılarıyla Ukrayna ordusunun iki silah ve mühimmat deposunu ve P-18 radarını imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 79 İHA ve dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ukrayna-ordusu-bir-sehri-daha-teslim-etmeye-hazirlaniyor-toretskte-zorunlu-tahliye-basladi-1085198700.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 79 İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 79 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini ve 2 bin 350 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, etkin eylemlerine devam ederek yaklaşık 235 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 450 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca bir mühimmat deposu vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler son bir gün içerisinde 830’dan fazla asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak 3 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 560 asker ve bir tank oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman, 150 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ayrıca gerçekleştirdiği hava ve füze saldırılarıyla Ukrayna ordusunun iki silah ve mühimmat deposunu ve P-18 radarını imha etti.
Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 79 İHA ve dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.