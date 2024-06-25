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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/israilin-gazze-saldirilarinda-15-bin-821-cocuk-hayatini-kaybetti-1085211970.html
İsrail’in Gazze saldırılarında 15 bin 821 çocuk hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze saldırılarında 15 bin 821 çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ateşkese yanaşmayarak kara harekatını Mısır sınırına doğru genişleten İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda, 15 bin 821... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T16:36+0300
2024-06-25T16:36+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
can kaybı
soykırım
ortadoğu
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085211806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee4a432d116b444d867a7185c867b09.jpg
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 263 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin bilgi verildi.Uluslararası çerçevede de savaş suçları işlemekle itham edilen İsrail'in 3 binin üzerinde katliam gerçekleştirdiği bölgede, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılar nedeniyle 15 bin 821'i çocuk, 10 bin 475'i kadın 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.Açıklamada, ölü ve yaralıların dışında 10 bin kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.Saldılar sonucu 17 bin çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı aktarılan açıklamada, 3 bin 500 çocuğun yetersiz ya da kötü beslenme nedeniyle ölüm riski bulunduğu kaydedildi.İsrail'in bölgeye insani yardım girişine izin vermemesi sonucu yaşanan kıtlık nedeniyle de 33 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.Sağlık çalışanlarından 499 kişi öldürüldüSaldırılarda sağlık çalışanlarından 499, sivil savunmadan 70, basın mensuplarından 152 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in hastanelerde 7 toplu mezar açtığı, bu mezarlardan 520 cenaze çıkarıldığı kaydedildi.Gazze Şeridi'nde yeterli düzeyde tedavi imkanı bulunmayan 10 bin kanser hastası olduğu belirtilen açıklamada, 12 bin yaralı ile 3 bin hastanın Gazze dışında tedaviye ihtiyacı olduğu ifade edildi.Yerinden edilen 1 milyon 660 bin 492 kişi bulaşıcı hastalığa yakalandıYerinden edilen 1 milyon 660 bin 492 kişinin bulaşıcı hastalığa yakalandığı aktarılan açıklamada, 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin tıbbi malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu, 60 bin hamile kadının gerekli sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu kaydedildi.Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 131 ambulansın kullanılmaz hale geldiği belirtilerek, 160 sağlık merkezinin ciddi hasar aldığı, 33 hastane ile 64 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı bilgisi verildi.İsrail askerleri Gazze'den 5 bin kişiyi alıkoyduAçıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 310 sağlık personeli ve 21 gazetecinin de arasında olduğu 5 bin kişinin alıkonulduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.Saldırılar nedeniyle 194 hükümet binası ve tesisinin yerle bir edildiği, 110 okulun tamamen yıkıldığı, 321 okulun kısmen hasar aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in ibadethaneleri de hedef aldığı, 608 caminin tamamen, 209 caminin kısmen yıkıldığı ve 3 kilisenin bombalandığı kaydedildi.Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 263 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda 79 bin ton patlayıcı kullandığı, bombalamalar nedeniyle 150 bin konutun tamamen yıkıldığı, 80 bin konutun kullanılamaz hale geldiği, 200 bin konutun ise çeşitli şekillerde hasar aldığı bilgisi verildi.Putin’den Gazze’de soykırım vurgusu: Orada olanlar savaşa benzemiyorYakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğine vurgu yaparken, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" ifadelerini kullanmıştı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Putin, İsrail ordusunun Gazze’deki eylemleriyle ilgili değerlendirmesinde, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.Gazze’de yaşananlar nedeniyle ABD’yi suçlayan Putin, “Bunun ABD'nin politikasının bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Çözüm sürecini tekeline aldı. Bu son derece zorlu sorunu çözmeye yönelik toplu girişimlere yönelik önceden oluşturulmuş tüm araçları bir kenara ittiler” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/netanyahu-gazzedeki-yogun-savas-bitmek-uzere-1085165937.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, can kaybı, soykırım, ortadoğu, abd, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, can kaybı, soykırım, ortadoğu, abd, benyamin netanyahu

İsrail’in Gazze saldırılarında 15 bin 821 çocuk hayatını kaybetti

16:36 25.06.2024
© AP Photo / Jehad AlshrafiGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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Ateşkese yanaşmayarak kara harekatını Mısır sınırına doğru genişleten İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda, 15 bin 821 çocuk ve 10 bin 475 kadının öldüğü, 10 bin kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 263 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin bilgi verildi.
Uluslararası çerçevede de savaş suçları işlemekle itham edilen İsrail'in 3 binin üzerinde katliam gerçekleştirdiği bölgede, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılar nedeniyle 15 bin 821'i çocuk, 10 bin 475'i kadın 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.
Açıklamada, ölü ve yaralıların dışında 10 bin kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.
Saldılar sonucu 17 bin çocuğun anne babasız kaldığı veya sadece annesi ya da babasının yaşadığı aktarılan açıklamada, 3 bin 500 çocuğun yetersiz ya da kötü beslenme nedeniyle ölüm riski bulunduğu kaydedildi.
İsrail'in bölgeye insani yardım girişine izin vermemesi sonucu yaşanan kıtlık nedeniyle de 33 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.
© AP Photo / Fatima ShbairGazze Şeridi Hastane doktor
Gazze Şeridi Hastane doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
Gazze Şeridi Hastane doktor
© AP Photo / Fatima Shbair

Sağlık çalışanlarından 499 kişi öldürüldü

Saldırılarda sağlık çalışanlarından 499, sivil savunmadan 70, basın mensuplarından 152 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in hastanelerde 7 toplu mezar açtığı, bu mezarlardan 520 cenaze çıkarıldığı kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde yeterli düzeyde tedavi imkanı bulunmayan 10 bin kanser hastası olduğu belirtilen açıklamada, 12 bin yaralı ile 3 bin hastanın Gazze dışında tedaviye ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Yerinden edilen 1 milyon 660 bin 492 kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı

Yerinden edilen 1 milyon 660 bin 492 kişinin bulaşıcı hastalığa yakalandığı aktarılan açıklamada, 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin tıbbi malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu, 60 bin hamile kadının gerekli sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 131 ambulansın kullanılmaz hale geldiği belirtilerek, 160 sağlık merkezinin ciddi hasar aldığı, 33 hastane ile 64 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı bilgisi verildi.

İsrail askerleri Gazze'den 5 bin kişiyi alıkoydu

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 310 sağlık personeli ve 21 gazetecinin de arasında olduğu 5 bin kişinin alıkonulduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.
Saldırılar nedeniyle 194 hükümet binası ve tesisinin yerle bir edildiği, 110 okulun tamamen yıkıldığı, 321 okulun kısmen hasar aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in ibadethaneleri de hedef aldığı, 608 caminin tamamen, 209 caminin kısmen yıkıldığı ve 3 kilisenin bombalandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 263 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda 79 bin ton patlayıcı kullandığı, bombalamalar nedeniyle 150 bin konutun tamamen yıkıldığı, 80 bin konutun kullanılamaz hale geldiği, 200 bin konutun ise çeşitli şekillerde hasar aldığı bilgisi verildi.

Putin’den Gazze’de soykırım vurgusu: Orada olanlar savaşa benzemiyor

Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusunda önemli çabalar sarf ettiğine vurgu yaparken, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" ifadelerini kullanmıştı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Putin, İsrail ordusunun Gazze’deki eylemleriyle ilgili değerlendirmesinde, “Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu.
Gazze’de yaşananlar nedeniyle ABD’yi suçlayan Putin, “Bunun ABD'nin politikasının bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Çözüm sürecini tekeline aldı. Bu son derece zorlu sorunu çözmeye yönelik toplu girişimlere yönelik önceden oluşturulmuş tüm araçları bir kenara ittiler” ifadesini kullandı.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu: Gazze'deki yoğun savaş bitmek üzere
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