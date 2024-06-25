https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/100-milyarlik-mirasta-taraf-tutma-cezasi-bilirkisi-5-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1085190602.html

100 milyarlık mirasta ‘taraf tutma’ cezası: Bilirkişi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

100 milyarlık mirasta ‘taraf tutma’ cezası: Bilirkişi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sputnik Türkiye

Salih Tatlıcı’nın iki eşi ve çocukları arasında paylaşılamayan 3 milyar dolarlık miras davasında bilirkişi de suçlu bulundu. Bilirkişi, ‘gayrimenkulleri gerçek... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T08:20+0300

2024-06-25T08:20+0300

2024-06-25T09:00+0300

türkiye

bilirkişi

bilirkişi raporu

bilirkişilik

miras

mahkeme

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Babası Hacı Şeyhmuz’un tatlıcı dükkânında iş hayatına başlayan Salih Tatlıcı, 1962’de babasını kaybettikten sonra ticaret hayatına İstanbul’da devam etme kararı aldı. Karaköy’de “Tatlıcı” pastanesini açtı. 1980’li yıllarda Türkiye’nin sayılı zenginleri arasına giren Salih Tatlıcı, 2009’da hayatını kaybetti.Hürriyet gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre Salih Tatlıcı’nın bıraktığı yaklaşık 3 milyar dolarlık miras aile bireylerinin arasını açtı. Salih Tatlıcı vefatından 3-4 yıl önce mirasının büyük kısmını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakınca, Tatlıcı Ailesi mahkemelik oldu. Salih Tatlıcı’nın ilk eşi Bedriye Tatlıcı’dan olan çocukları Ahmet Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı ve Ali Tatlıcı, ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakılan gayrimenkul ve şirket hisseleriyle ilgili İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı’ya miras kalan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti için bilirkişi raporu aldırdı.'Yanlı' rapor suçlamasıNurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı, bilirkişi raporundaki bedellerin gerçek değerden çok yüksek olduğunu, bilirkişinin raporunun diğer mirasçılar lehine yanlı olarak düzenlediğini iddia ederek, Mehmet Tatlıcı ve bilirkişi Mehmet Taş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı’nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık, Mehmet Tatlıcı ve Mehmet Taş hakkında İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına bilirkişi Mehmet Taş katıldı. Mehmet Tatlıcı ise duruşmaya gelmedi.Suçlamayı kabul etmeyen Mehmet Taş, “Yüzlerce rapor tanzim ettim. Hukuka aykırılık yapmadım. Üç tane bilirkişi raporu alındı. Yalnız ben yargılanıyorum. Beraatimi talep ederim” dedi. Mahkeme, Mehmet Tatlıcı’yı ‘yargı görevini yapanı etkileme’ suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bilirkişi Mehmet Taş’a ise ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma’, ‘yargı görevini yapanı etkileme’ suçlarından 5 yıl hapis cezası verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kedi-erosu-olduren-sanigin-hapis-cezasi-onandi-1084879059.html

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salih tatlıcı