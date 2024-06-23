https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/israilin-gazze-saldirilarinda-en-az-15-filistinli-hayatini-kaybetti-1085133054.html

İsrail'in Gazze saldırılarında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze saldırılarında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T12:00+0300

2024-06-23T12:00+0300

2024-06-23T12:00+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

benyamin netanyahu

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ve Es-Sabra Mahallesine düzenlediği şiddetli hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki elektrik santrali yakınındaki bir grup Filitinliyi hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü ve bazıları yaralandı.İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze kent merkezinde bulunan el-Cevhera adlı binaya yakın bir evi hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bazı kişiler de yaralandı.İsrail'in Gazze kentinin Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği benzer saldırıda da en az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralanan oldu.İsrail topçuları da aralıklı olarak Refah kent merkezini ve güneyini hedef alırken, İsrail uçakları da Refah'ın kuzeyindeki bir evi bombaladı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 911 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/israile-baski-tam-saha-devam-ediyor-bir-ulke-daha-soykirim-davasina-mudahil-oldu-1085123629.html

israil

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, benyamin netanyahu